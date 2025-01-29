Perawatan yang mudah dari depan dan belakang

Pemeliharaan semua modul dan komponen dapat dilakukan dari depan dan belakang. Modul dapat dibuka dari depan atau belakang. Komponen elektronik di dalamnya juga mudah diakses saat melakukan servis atau pemeliharaan. Setiap modul LED di dalam kabinet dapat dibuka menggunakan alat T-hex agar modul dapat dikeluarkan dari depan atau belakang.