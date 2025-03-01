Kecerahan 500 cd/m2

Dengan kecerahan 500 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, layar Philips Signage 4050 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.