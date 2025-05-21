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    Signage Solutions Layar Dinding Video

    65BDL6005X/75

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    Amati setiap detailnya. Layar Videowall Philips X-Line dirancang untuk beroperasi 24/7 dan dapat disesuaikan dengan segala kebutuhan konten Anda. Tampilkan konten dari beberapa sumber secara real-time dengan kualitas gambar yang disempurnakan.

    Signage Solutions Layar Dinding Video

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    Pantau, kelola, dan kontrol

    • 65"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Ultra HD
    • 500cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

    Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

    Bezel ultratipis. Untuk gambar bebas gangguan

    Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      164  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1300:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2,0 (x1)
      Keluaran video
      Port Layar 1.2 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in) jack 3,5 mm
      • IR (in/out) RJ45
      • RS232 (in/out) RJ45
      • LAN RJ45 (x2)

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 10
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • LAN
      • IR dan RS232 melalui RJ45
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Mode aktif)
      150W
      Konsumsi (Khas)
      210  W
      Konsumsi (Maks.)
      400 W
      Penggunaan daya siaga
      0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1432,6  milimeter
      Berat produk
      29,0  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      807,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      88,8 mm (D@BraketDinding)/91,7 mm (D@Pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      56,40  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      31.80  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.50 (D@WallMount)/3.61 (D@Handle)  inci
      Lebar bezel
      2,3 mm + 1,2 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 - 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 - 95% (tanpa kondensasi)

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Kit Penyejajar Tepi
      • Gap pad x3
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Konverter RJ45/RS232
      • Penjepit Kawat (x3)
      • Kabel listrik
      • Kabel DP (x1)
      • Kabel RJ45 (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • ETL

    Badge-D2C

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