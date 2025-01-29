67HUL6467DP/00
Baliho Digital LED Luar Ruangan
Urban LED 6000 sangat hemat energi dan menghadirkan kecerahan ultra-tinggi dengan kejernihan visual yang luar biasa. Visual apik yang sempurna untuk baliho, arena, dan bandara. Dengan pemeliharaan depan dan belakang, produk ini cocok untuk berbagai ukuran kabinet.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Maksimalkan tampilan dengan konten yang tajam, jernih, dan cerah di lokasi yang terang. Philips Urban LED Seri 6000 dengan kecerahan tinggi menghasilkan tampilan yang optimal bahkan di bawah sinar matahari langsung.
Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 6000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.
Philips Urban LED Seri 6000 dirancang mampu mendukung gabungan berbagai jenis kabinet untuk menciptakan dimensi yang sempurna dan menyediakan banyak opsi penyambungan.
Pilih panel kawat emas atau tembaga. Kawat emas menghasilkan tampilan dvLED yang lebih cerah, minim panas, dan lebih tahan lama.
Pembuangan panas tidak hanya meningkatkan efisiensinya, tetapi juga mengurangi konsumsi daya, yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.
Pemeliharaan semua modul dan komponen dapat dilakukan dari depan dan belakang. Modul dapat dibuka dari depan atau belakang. Komponen elektronik di dalamnya juga mudah diakses saat melakukan servis atau pemeliharaan. Setiap modul LED di dalam kabinet dapat dibuka menggunakan alat T-hex agar modul dapat dikeluarkan dari depan atau belakang.
Dengan peringkat IP66: tahan debu, tahan air, dan tahan korosi.
Gambar/Tampilan
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
Lain-lain
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.