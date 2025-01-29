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  • Baliho Digital LED Luar Ruangan Baliho Digital LED Luar Ruangan Baliho Digital LED Luar Ruangan

    Signage Solutions Layar LED

    67HUL6483DP/00

    Baliho Digital LED Luar Ruangan

    Urban LED 6000 sangat hemat energi dan menghadirkan kecerahan ultra-tinggi dengan kejernihan visual yang luar biasa. Visual apik yang sempurna untuk baliho, arena, dan bandara. Dengan pemeliharaan depan dan belakang, produk ini cocok untuk berbagai ukuran kabinet.

    Signage Solutions Layar LED

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    Baliho Digital LED Luar Ruangan

    • Philips Urban LED Seri 6000

    Tampilan langsung dengan kecerahan supertinggi

    Maksimalkan tampilan dengan konten yang tajam, jernih, dan cerah di lokasi yang terang. Philips Urban LED Seri 6000 dengan kecerahan tinggi menghasilkan tampilan yang optimal bahkan di bawah sinar matahari langsung.

    Gambar jelas

    Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 6000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.

    Beragam dimensi panel

    Philips Urban LED Seri 6000 dirancang mampu mendukung gabungan berbagai jenis kabinet untuk menciptakan dimensi yang sempurna dan menyediakan banyak opsi penyambungan.

    Beragam panel sesuai keinginan

    Pilih panel kawat emas atau tembaga. Kawat emas menghasilkan tampilan dvLED yang lebih cerah, minim panas, dan lebih tahan lama.

    Efisiensi energi tinggi

    Pembuangan panas tidak hanya meningkatkan efisiensinya, tetapi juga mengurangi konsumsi daya, yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

    Perawatan yang mudah dari depan dan belakang

    Pemeliharaan semua modul dan komponen dapat dilakukan dari depan dan belakang. Modul dapat dibuka dari depan atau belakang. Komponen elektronik di dalamnya juga mudah diakses saat melakukan servis atau pemeliharaan. Setiap modul LED di dalam kabinet dapat dibuka menggunakan alat T-hex agar modul dapat dikeluarkan dari depan atau belakang.

    Ideal di luar ruangan

    Dengan peringkat IP66: tahan debu, tahan air, dan tahan korosi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Kecerahan (nit)
      6000  nit
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Warna dan Kecerahan
      Suhu warna default
      8000±500 K
      Rasio kontras
      7000:1
      Kedalaman bit(bit)
      ≥14
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 - 60
      Kecepatan pindai (baris)
      3
      Refresh rate (Hz)
      7680 (dengan laporan dan sertifikat CE)
      Sudut tampilan (°) H/V
      160/90

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      290  W
      Konsumsi daya maksimal (W)
      910  W
      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      BTU/M2 (BC)
      2166,71
      BTU/M2 (AC)
      1808,44
      Konsumsi daya/M2 (W) (BC)
      635
      Konsumsi daya/M2 (W) (AC)
      530

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -30~50  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -40~60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10~90%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10~70%
      Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
      luar ruangan
      Peringkat IP (depan/belakang)
      IP66/65

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      1,44
      Piksel kabinet (Dot)
      20736
      Resolusi kabinet (L x T)
      144x144 piksel
      Konektor data
      Seetronic
      Konektor daya
      Seetronic
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      46,5±1
      Konstruksi kabinet
      Profil aluminium
      Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
      1200x1200
      Ukuran kabinet (inci)
      66,9"

    • Modul

      Tipe LED
      SMD
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Resolusi modul (piksel LxT)
      48x36
      Pitch piksel (mm)
      8,33
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      400x300
      Berat (kg)
      1,35~1,45 kg
      Nomor komponen LED
      SMD2727
      Masa Pakai LED (Jam, kecerahan sedang)
      100.000

    • Lain-lain

      Garansi
      24 bulan
      Persetujuan peraturan
      • RoHS
      • EMC
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas A
      • ETL
      • LVD
      Sertifikasi
      • TUV
      • ITS

    Badge-D2C

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