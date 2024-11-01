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  • Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Signage Solutions Layar H-Line

    75BDL4003H/02

    Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Tetap terlihat sepanjang hari dengan layar supercerah Philips H-Line. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk menampilkan konten menarik di jendela dan lokasi yang lebih terang. Cocok digunakan di bandara, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar H-Line

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    Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Layar 24/7 supercerah

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Dirancang untuk kondisi ekstrem

    Manajemen termal yang disempurnakan, panel High TNI Liquid Crystal, dan sensor termal bawaan untuk menghadapi suhu sekitar yang tinggi. Kecerahan layar hingga 2.500 cd/m² untuk kondisi pencahayaan sekitar yang tinggi. Polarizer layar kompatibel dengan kacamata polarisasi untuk visibilitas konten yang lebih baik.

    Rambu jalan dengan kecerahan ultratinggi

    Layar digital dengan kecerahan tinggi dan menghadap ke jalan akan menarik perhatian dalam segala kondisi pencahayaan, meningkatkan eksposur toko, dan menarik pelanggan. Kecerahan spektakuler hingga 3.000 cd/m² menjamin visibilitas tinggi dan kualitas gambar yang jelas, bahkan dalam kondisi pencahayaan sekitar yang ekstrem.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189.3  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      74.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,429 x 0,429 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      3000  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Progressive scan
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      IPS

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analog) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2,0 (x2)
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      510  W
      Konsumsi (Maks.)
      790
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Format video
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1688,2  milimeter
      Berat produk
      54,1  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      966,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      111,1  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      66,46  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      38.06  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      4.37  inci
      Lebar bezel
      18,8 (bezel rata)
      Berat produk (lb)
      119,27  lb
      Lebar Smart Insert
      180  milimeter
      Tinggi Smart Insert
      300  milimeter

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Peringatan
      Jangan operasikan di bawah sinar matahari langsung tanpa perlindungan tambahan.

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kit Penyejajar Tepi
      • Logo Philips (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Penjepit Kawat (x3)
      • Tutup sakelar AC& Sekrup x1
      • Tutup USB dan sekrup
      • Kabel daya AC
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Kit rangka terbuka
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Untuk pemasangan yang berpotensi terpapar sinar matahari langsung, sebaiknya baca Buku Panduan Pengguna dan selebaran peringatan.
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