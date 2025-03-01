75BDL4050Q/00
Philips Signage Seri 4050
Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Philips Signage 4050 Resolusi UHDnya dilengkapi dengan kecerahan yang mulus dan haze yang tinggi. Efisiensinya pun telah diuji coba pada Android 10 SoC. Solusi ini kompatibel dengan gelombang sinyal sehingga dapat dikelola secara jarak jauh. Anda yang pegang kendali penuhnya.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan kecerahan 500 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, layar Philips Signage 4050 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.
Pasang dalam orientasi horizontal maupun vertikal, dengan variasi ukuran yang menyesuaikan cakupan tujuan pemasangan di seluruh cakupan pengaplikasian dan industri.
Telah diuji coba dan terbukti dalam pengalaman pengguna intuitif, dengan SoC Android 10 bawaan profesional agar integrasi solusi dan aplikasi mulus serta tidak perlu pemutar media eksternal.
Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan Philips Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu, energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.
Tambah perangkat lunak presentasi Philips ScreenShare opsional yang sepenuhnya aman dan sesuai dengan GDPR untuk membagikan konten dengan instan dan mulus, dengan perangkat apa pun, di jaringan mana pun, dan tanpa tambahan perangkat keras.
MEndukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi berkat fitur hemat dayanya dan material ramah lingkungan yang digunakan dalam produk dan kemasannya.
Dengan rentang opsi input untuk kontrol konten yang mudah, cukup tambahkan modul CRD22 untuk menambahkan fitur Wifi dalam penggunaan.
Kualitas canggih membawa kontras yang memukau sehingga menghasilkan warna yang kaya dan gambar yang jernih untuk memikat penonton yang lewat dan menarik pelanggan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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