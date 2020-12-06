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    Signage Solutions Layar Q-Line

    86BDL3550Q/75

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    Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

    Signage Solutions Layar Q-Line

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    Layar 18/7 yang mudah disetel.

    • 86"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Ultra HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

    Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      217.4  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      85.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,4935 x 0,4935 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      400  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 8.0
      Citra klinis
      Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      OPS
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (18/7)
      • Portret (18/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Mulai
      • Tunda penyalaan
      • Status penyalaan
      • Boot on sumber
      Jendela mulai
      aktifkan / nonaktifkan logo Philips

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      320  W
      Konsumsi (Maks.)
      480 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      Format video
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1929,0  milimeter
      Berat produk
      49,5  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      1100,0  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      69,5 mm(D@braket dinding)/91,8 mm(D@pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      75,94  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      43.31  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  inci
      Lebar bezel
      15,5 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      109,13  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      • Dual core cortex A53 1.1G Hz
      • Dual core cortex A73 1.15G Hz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memori
      • 2GB DDR3
      • 8GB

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      Aksesori Disertakan
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Sekrup M3 (x1)
      • Sekrup M4 (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Tutup USB (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Arab
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • ETL
      • FCC, Kelas A
      • PSB
      • VCCI

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    Badge-D2C

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