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    Signage Solutions Layar D-Line

    98BDL4150D/75

    Mengejar inovasi

    Buat semua terkesan dengan layar berdiameter besar. Didesain untuk menjalankan Aplikasi Android, Philips D-Line adalah layar berkinerja tinggi untuk perusahaan, pendidikan, dan lingkungan serupa.

    Signage Solutions Layar D-Line

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    See all Seri D-Line

    Mengejar inovasi

    didukung Android

    • 98"
    • Didukung Android
    • 500cd/m²
    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

    Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

    Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

    Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Resolusi 4K Ultra HD: resolusi yang tidak pernah Anda saksikan sebelumnya

    Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

    Slot Mini PCI Express

    Dengan slot mini PCI express bawaan, Anda dapat dengan mudah menambah konektivitas layar untuk menyertakan modul 4G LTE. Ini juga cara yang baik untuk meningkatkan komunikasi antar mesin. Hasilnya: begitu banyak jenis konfigurasi, seperti menambahkan fitur produk atau memperluas kemampuan penanganan sinyal.

    Memastikan konten Anda dijalankan dengan cuplikan layar otomatis

    Konten adalah raja, dan dengan fitur cuplikan layar otomatis, Anda dapat memastikan bahwa konten aktif dan berjalan sepanjang waktu. Cuplikan layar diambil sepanjang hari, yang kemudian disimpan di server FTP. Dari sana, cuplikan layar dapat dilihat kapan pun, atau di mana pun Anda berada.

    Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

    Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      247.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      97.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,5622 x 0,5622 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @60HZ
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1300:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      12  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Sistem operasi
      Android 7.1.2

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-D
      • DisplayPort
      • HDMI (x3)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • mPCIe
      • micro SD
      • micro USB
      • Stopkontak USB (5 V. 2 amp)
      • OPS
      • USB, tipe A
      Keluaran video
      DisplayPort
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • RS232

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      520W+/-10%  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 2160p, 30,50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 200 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      2193,2  milimeter
      Berat produk
      91,4  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      1248,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      83,8  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      86,35  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      49.14  inci
      Pemasangan di dinding
      800(H)X500(V) mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.30  inci
      Lebar bezel
      16,0 (T/L/R/B)
      Berat produk (lb)
      201,50  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 %~ 80%(operasi),10%-90%(penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      • Dual-Core Cortex-A72 @2GHz
      • Quad-Core Cortex-A53 @ 1,5GHz
      GPU
      ARM Mali-T864
      Memori
      4GB DDR3
      Penyimpanan
      64G eMMc
      Wi-Fi
      • 2T2R
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • WCT07R2201

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232
      • Kabel daya AC
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Penutup kartu SD

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • FCC, Kelas A

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Kabel RS232
    • Kabel Daya AC
    • Kabel HDMI
    • Kabel sensor IR (1,8M)
    Badge-D2C

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