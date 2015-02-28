Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Kabel RS232
- Kabel VGA
- Remote Control
- Baterai untuk remote control
- Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
- Panduan cepat
BDL3230QL/00
Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda
Hasilkan gambar yang superjernih dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kinerja dan keandalan yang tinggi sekaligus hemat daya membuatnya cocok untuk proyek-proyek yang menuntut kualitas terbaik.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan SmartControl, Anda dapat mengontrol dan mengelola jaringan layar dari jarak jauh melalui RJ45 dan RS232C. Sesuaikan semua pengaturan layar dengan mudah, termasuk resolusi, kecerahan, kontras, dan penyalinan pengaturan di seluruh jaringan.
Kelola konten reklame digital Anda menggunakan sistem manajemen konten gratis dan praktis yang hanya kompatibel dengan layar Signage Solutions Philips. Dengan SmartCMS, Anda dapat membuat dan menjadwalkan konten Anda sendiri selama 24 jam setiap hari. Cukup buat jaringan, rancang konten, jadwalkan daftar putar, lalu konten Anda siap ditayangkan!
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.
D-image membantu Anda meninjau dan mendiagnosis gambar klinis dengan kinerja tampilan yang konsisten dan akurat. Demi memperoleh interpretasi klinis yang andal, layar profesional kami dikalibrasi dari pabrik untuk menghasilkan kinerja layar standar skala abu-abu yang dioptimalkan. D-image membantu Anda unggul dalam setiap aspek perawatan pasien.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
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