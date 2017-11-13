Pukau audiens dengan dinding video yang paling berkesan. Dengan ultra narrow bezel dan kualitas gambar mengagumkan, Anda akan membuat pengalaman visual yang tak terlupakan
Produk ini berhak mendapatkan keringanan PPN
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengalaman visual yang memukau dengan Bezel Ultra Tipis
Generasi berikutnya dari layar dinding video dirancang dengan bezel industri tertipis dan solusi penyelarasan canggih. Manfaatkan konten tampilan grafis Anda sepenuhnya dengan layar bezel ultra tipis, dan pastikan pesan Anda tidak hilang dikarenakan bezel yang tebal. Dengan bezel ultra tipis Anda dapat membuat konfigurasi dinding video yang mudah dari berbagai ukuran secara virtual.
Kit Kalibrasi Warna untuk memastikan keseragaman warna
Kit Kalibrasi Warna Lanjutan mengendalikan pencahayaan lampu latar, menstandarisasi gelombang gamma dan mengalibrasi skala abu-abu jaringan layar Anda. Baik Anda memiliki dinding video yang luar biasa, tata letak mosaik yang menarik, instalasi papan menu, atau ruang kontrol, tiap layar dapat disesuaikan ke tingkat warna yang sama. Dengan kit opsional ini Anda dapat memastikan performa warna konsisten di semua jaringan layar Anda.
Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
SmartPower untuk menghemat energi
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one
Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.
Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer
Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.
Dirancang untuk pengoperasian 24/7
Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.
Teknologi layar lebar IPS untuk keakuratan gambar dan warna
Layar IPS Philips menggunakan teknologi canggih yang memberi Anda sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode potret. Layar IPS memberikan gambar sangat tajam dengan warna yang lebih jelas, khususnya cocok untuk dinding video profesional dan aplikasi papan menu yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Teknologi Full HD LED untuk gambar yang memukau
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Ukuran layar diagonal (metrik)
123.2
cm
Ukuran layar diagonal (inci)
48.5
inci
Rasio Aspek
16:9
Resolusi panel
1920x1080p
Pitch piksel
0,56 x 0,56 mm
Resolusi optimal
1920 x 1080 @ 60 Hz
Warna tampilan
1073 M
Rasio kontras (standar)
1300:1
Rasio kontras dinamis
500.000:1
Waktu respons (standar)
8
md
Sudut pandang (horizontal)
178
derajat
Sudut pandang (vertikal)
178
derajat
Penyempurnaan gambar
Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
3D Combfilter
Kompensasi gerakan non-selang-seling
Progressive scan
3D MA non-selang-seling
Penyempurnaan kontras dinamis
Konektivitas
Output audio
Audio Kiri/Kanan (RCA)
Konektor speaker eksternal
Input video
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (Analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Komponen (BNC x3)
Komposit (BNC)
Input audio
Jack 3,5 mm
Audio Kiri/Kanan (RCA)
Koneksi lain
OPS
Keluaran video
DisplayPort
DVI-I
VGA (melalui DVI-I)
Kontrol eksternal
IR (in/out) jack 3,5 mm
RJ45
RS232C (in/out) jack 2,5 mm
Mudah
Penempatan
Potret
Lanskap
Matriks Kotak
Hingga 10 x 10
Fungsi hemat energi layar
Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
Sinyal loop through
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
IR Loopthrough
Mudah dipasang
Gagang Pengangkat
Fungsi Hemat Energi
Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan
RS232
RJ45
Kartu OPS RS232
Satu Kabel (HDMI-CEC)
Suara
Speaker internal
2 x 10W (RMS)
Daya
Konsumsi (Mode aktif)
110 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
Penggunaan daya siaga
<0,5 W
Resolusi Layar yang Didukung
Format komputer
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768, 60Hz
1280 x 768, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1360 x 768, 60Hz
1366 x 768, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1920 x 1080, 60Hz
1920 x 1200, 60Hz
3840 x 2160, 30Hz
Format video
480i, 60Hz
480p, 60Hz
576p, 50Hz
576i, 50Hz
720p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
1080p, 50, 60Hz
2160p, 30Hz
Dimensi
Ketebalan Bezel
3,5 mm
Lebar yang Ditetapkan
1077,6
milimeter
Berat produk
21,6
kg
Tinggi yang Ditetapkan
607,8
milimeter
Panjang yang Ditetapkan
103,8
milimeter
Lebar yang Ditetapkan (inci)
42,4
inci
Tinggi yang Ditetapkan (inci)
23.9
inci
Pemasangan di dinding
400 x 400 mm, M6
Lebar bezel
Atas/Kiri: 2,35mm, Bawah/Kanan: 1,25mm
Berat produk (lb)
47,6
lb
Kondisi pengoperasian
Ketinggian
0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian)
0 ~ 40
°C
MTBF
60.000
jam
Kelembapan relatif
20 ~ 80
%
Kisaran suhu (penyimpanan)
-20 ~ 60
°C
Aksesori
Aksesori disertakan
Remote Control
Baterai untuk remote control
Kabel daya AC
Kabel RS232
Petunjuk pengguna pada CD-ROM
Panduan cepat
Pin penyelaras tepi
Pelat penyelarasan tepi
Kabel DVI-D
Aksesori opsional
Kit terakhir bagian tepi
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
Lain-lain
Bahasa pada Layar
Arab
Mandarin Sederhana
Cina Tradisional
Indonesia
Prancis
Jerman
Italia
Jepang
Polandia
Rusia
Spanyol
Turki
Garansi
Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan
CE
FCC, Kelas B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Apa saja yang terdapat di kotak?
Item lain dalam kotak
Remote Control
Baterai untuk remote control
Kabel Daya AC
Kabel RS232
Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
Panduan cepat
Pin penyelaras tepi
Pelat penyelarasan tepi
Kabel DVI-D
Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)