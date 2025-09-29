2 year warranty
Discontinued
Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
This Philips mixer helps you to create delicious and fluffy cakes for your family. Its conic shaped beater enables maximum incorporation of air, allowing shorter whipping/mixing time and smoother cake batter
170W
Conic Shaped beaters
Vapor Dusk
The unique conic shaped beater allows maximum incorporation of air that contributes fluffy texture and smooth cake batter
The wide range of speed gives you the best control in mixing.
Turbo function
5.0
of 5
73
Reviews
100%
recommend this product
linda2
29/09/2025
Indonesia
Philips Daily Collection Mixer HR1552/50
Aku udah pakai Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 buat baking di rumah, dan sejauh ini puas banget sama performanya. Mixer ini ringan tapi kokoh, jadi enak banget dipakai, apalagi buat yang suka baking rumahan. Daya putarnya cukup kuat dan stabil, bisa ngaduk adonan kue, telur, atau whipped cream dengan halus dan cepat. Ada 5 tingkat kecepatan plus tombol turbo, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Suaranya juga nggak terlalu berisik, masih nyaman dipakai di rumah. Desainnya simpel tapi elegan, dan gagangnya nyaman digenggam, nggak bikin tangan pegal walau dipakai agak lama. Plusnya lagi, udah dapet mangkok putar otomatis, jadi makin praktis dan nggak perlu repot putar manual. Untuk harga segitu, menurutku sangat worth it dengan kualitas dan keawetannya. Buat yang baru mulai belajar baking atau cari mixer handal untuk keperluan sehari-hari, Philips HR1552/50 ini bisa jadi pilihan yang tepat!
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer
Dahlia8
10/09/2025
Indonesia
Ringan, dan Hasil Adonan Lebih Sempurna
Saya sangat suka Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 karena ringan, nyaman digenggam, dan motornya cukup kuat untuk mengaduk berbagai adonan. Kue, roti, maupun whipped cream jadi lebih halus dan cepat tercampur rata. Dilengkapi 5 pilihan kecepatan dan turbo, sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan resep. Bentuknya ringkas, tidak makan banyak tempat di dapur, serta mudah dibersihkan setelah pemakaian. Mixer ini benar-benar membantu saya membuat camilan keluarga jadi lebih praktis dan menyenangkan.
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer
Indah4
06/08/2025
Indonesia
Mixer
4.9 dari 153 review 100% rekomendasikan Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut. Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer
Yes, I recommend this product
This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer