Aku udah pakai Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 buat baking di rumah, dan sejauh ini puas banget sama performanya. Mixer ini ringan tapi kokoh, jadi enak banget dipakai, apalagi buat yang suka baking rumahan. Daya putarnya cukup kuat dan stabil, bisa ngaduk adonan kue, telur, atau whipped cream dengan halus dan cepat. Ada 5 tingkat kecepatan plus tombol turbo, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Suaranya juga nggak terlalu berisik, masih nyaman dipakai di rumah. Desainnya simpel tapi elegan, dan gagangnya nyaman digenggam, nggak bikin tangan pegal walau dipakai agak lama. Plusnya lagi, udah dapet mangkok putar otomatis, jadi makin praktis dan nggak perlu repot putar manual. Untuk harga segitu, menurutku sangat worth it dengan kualitas dan keawetannya. Buat yang baru mulai belajar baking atau cari mixer handal untuk keperluan sehari-hari, Philips HR1552/50 ini bisa jadi pilihan yang tepat!