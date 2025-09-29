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  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes
  • Powerful and efficient mixing for fluffy cakes

Discontinued

Daily CollectionMixer

HR1552/50

5

| (73) Reviews | 100% recommend this product

Powerful and efficient mixing for fluffy cakes

This Philips mixer helps you to create delicious and fluffy cakes for your family. Its conic shaped beater enables maximum incorporation of air, allowing shorter whipping/mixing time and smoother cake batter

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Up to 15% faster* with unique conic shaped beaters

Powerful and efficient mixing for fluffy cakes

  • 170W

  • Conic Shaped beaters

  • Vapor Dusk

Conic shaped beater for maximum air incorporation

Conic shaped beater for maximum air incorporation

The unique conic shaped beater allows maximum incorporation of air that contributes fluffy texture and smooth cake batter

5 speed settings for better control

5 speed settings for better control

The wide range of speed gives you the best control in mixing.

Turbo function

Turbo function

Turbo function

Technical Specifications

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Reviews

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5.0

of 5

73

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

29/09/2025

Indonesia

Indonesia

Philips Daily Collection Mixer HR1552/50

Aku udah pakai Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 buat baking di rumah, dan sejauh ini puas banget sama performanya. Mixer ini ringan tapi kokoh, jadi enak banget dipakai, apalagi buat yang suka baking rumahan. Daya putarnya cukup kuat dan stabil, bisa ngaduk adonan kue, telur, atau whipped cream dengan halus dan cepat. Ada 5 tingkat kecepatan plus tombol turbo, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Suaranya juga nggak terlalu berisik, masih nyaman dipakai di rumah. Desainnya simpel tapi elegan, dan gagangnya nyaman digenggam, nggak bikin tangan pegal walau dipakai agak lama. Plusnya lagi, udah dapet mangkok putar otomatis, jadi makin praktis dan nggak perlu repot putar manual. Untuk harga segitu, menurutku sangat worth it dengan kualitas dan keawetannya. Buat yang baru mulai belajar baking atau cari mixer handal untuk keperluan sehari-hari, Philips HR1552/50 ini bisa jadi pilihan yang tepat!

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

10/09/2025

Indonesia

Indonesia

Ringan, dan Hasil Adonan Lebih Sempurna

Saya sangat suka Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 karena ringan, nyaman digenggam, dan motornya cukup kuat untuk mengaduk berbagai adonan. Kue, roti, maupun whipped cream jadi lebih halus dan cepat tercampur rata. Dilengkapi 5 pilihan kecepatan dan turbo, sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan resep. Bentuknya ringkas, tidak makan banyak tempat di dapur, serta mudah dibersihkan setelah pemakaian. Mixer ini benar-benar membantu saya membuat camilan keluarga jadi lebih praktis dan menyenangkan.

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

06/08/2025

Indonesia

Indonesia

Mixer

4.9 dari 153 review 100% rekomendasikan Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut. Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HR1552/50 Mixer

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