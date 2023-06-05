Di mana saya dapat menemukan model atau nomor seri alat cukur rambut atau pemangkas rambut Philips saya?

Lihat panduan di bawah ini untuk menemukan model atau nomor seri alat cukur, gunting rambut, atau OneBlade Philips Anda.



Anda dapat menggunakan nomor model untuk mendaftarkan produk Philips atau menemukan informasi khusus terkait produk. Sementara itu, nomor seri menunjukkan kapan Philips memproduksi produk tersebut.



Tips: sering kali terdapat versi yang berbeda dari model yang sama, dengan fitur atau aksesori tambahan yang disertakan pada masing-masing versi. Identifikasi versi alat Anda menggunakan dua digit angka setelah garis miring di akhir nomor model. Digit tambahan tidak tercetak pada produk itu sendiri, tetapi Anda dapat menemukannya pada kemasan atau kuitansi pembayaran.



Bagian belakang perangkat Untuk sebagian besar perangkat perawatan seperti OneBlade, pemangkas janggut, dan pemangkas rambut, Anda dapat menemukan nomor model dan nomor seri perangkat di bagian belakang gagang. Nomor model biasanya dimulai dengan dua huruf yang diikuti dengan empat angka, misalnya QP2540.



Sementara itu, nomor seri dalam format TTMM (tahun dan minggu).



Bagian atas perangkat Beberapa pemangkas rambut dan pemangkas jenggot memiliki nomor model yang terletak di bagian atas perangkat, tepat di bawah gigi pemotong.



Nomor seri biasanya terletak di bawah unit pemotongan. Coba lepaskan bagian atas alat cukur atau pemangkas rambut secara perlahan. Nomor seri akan ditampilkan dalam format TTMM (tahun dan minggu).

Bagian dalam gagang Untuk produk yang menggunakan baterai AA yang dapat diganti, model dan nomor seri terletak di dalam kompartemen baterai.



Buka kompartemen baterai mengikuti petunjuk yang diberikan dalam panduan pengguna. Model dan nomor seri akan terlihat di dalam kompartemen.