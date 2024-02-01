Anda dapat mengganti pisau OneBlade dengan mudah jika hasil pencukurannya sudah tidak optimal dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.
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Bagaimana cara mengganti pisau Philips OneBlade dengan benar?
Diterbitkan di 1 Februari 2024
Model tanpa tombol geser pelepas pisau
- Pasang pisau ke gagang dengan menekan kedua tepi pisau dan memasukkannya ke gagang hingga terdengar bunyi klik.
- Untuk melepaskan pisau dari gagang, tekan kedua tepi pisau dan lepaskan dari gagang.
Model dengan tombol geser pelepas pisau
- Matikan OneBlade dan dorong tombol pelepas pisau ke atas dengan hati-hati sambil menahan pisau di kedua sisinya.
- Buang pisau bekas dengan benar.
- Keluarkan pisau pengganti dari kemasannya. Berhati-hatilah, karena tepi pisau tajam.
- Tekan pisau baru di kedua sisi dan masukkan ke gagang hingga terdengar bunyi "klik".
Video: mengganti pisau Philips OneBlade Anda
- Model pertama yang ditampilkan tidak memiliki tombol geser pelepas pisau.
- Model kedua yang ditampilkan memiliki tombol geser pelepas pisau.
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