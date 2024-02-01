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Philips Support

Bagaimana cara mengganti pisau Philips OneBlade dengan benar?

Diterbitkan di 1 Februari 2024
Anda dapat mengganti pisau OneBlade dengan mudah jika hasil pencukurannya sudah tidak optimal dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.

Cari tahu panduan lebih lanjut dengan menonton video yang ada di bagian bawah artikel ini.

Model tanpa tombol geser pelepas pisau

  1. Pasang pisau ke gagang dengan menekan kedua tepi pisau dan memasukkannya ke gagang hingga terdengar bunyi klik. 
  2. Untuk melepaskan pisau dari gagang, tekan kedua tepi pisau dan lepaskan dari gagang.
OneBlade Tanpa Tombol Pelepas

Model dengan tombol geser pelepas pisau

  1. Matikan OneBlade dan dorong tombol pelepas pisau ke atas dengan hati-hati sambil menahan pisau di kedua sisinya. 
  2. Buang pisau bekas dengan benar.
  3. Keluarkan pisau pengganti dari kemasannya. Berhati-hatilah, karena tepi pisau tajam.
  4. Tekan pisau baru di kedua sisi dan masukkan ke gagang hingga terdengar bunyi "klik".
OneBlade dengan Tombol Pelepas

Video: mengganti pisau Philips OneBlade Anda

  1. Model pertama yang ditampilkan tidak memiliki tombol geser pelepas pisau.
  2. Model kedua yang ditampilkan memiliki tombol geser pelepas pisau.
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Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: QP210/51 , QP220/51 , QP1424/10 .

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