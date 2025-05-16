Cari istilah

Philips Support

Bagaimana cara menyimpan ASIP yang benar?

Diterbitkan di 16 Mei 2025

Anda dapat menyimpan ASIP di dalam kulkas (di bawah 4 °C/39 °F) hingga 4 hari, atau di dalam lemari pembeku (di bawah -18 °C/0 °F) selama 6–12 bulan menggunakan botol susu, gelas penyimpanan, atau kantong penyimpanan ASIP Avent Philips. Untuk penyimpanan jangka panjang, pembekuan dengan suhu sangat rendah (di bawah -20 °C/-4 °F) sangat dianjurkan.

Jika Anda membawa ASIP saat bepergian, pastikan bayi Anda mengonsumsinya dalam waktu 4 jam.

Lihat rekomendasi suhu penyimpanan ASIP dan tempat pembelian aksesori penyimpanan ASIP di bawah.

Rekomendasi suhu penyimpanan ASIP

 

Lokasi

Suhu

Durasi penyimpanan maksimal

Kamar

Hingga 25 °C (77 °F)

4 jam

Kulkas

<4 °C (40 °F)

4 hari

Lemari pembeku

<-18 °C (0 °F) (lebih dingin lebih baik)

6–12 bulan

Sumber:

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

Tempat pembelian aksesori penyimpanan ASIP

Anda dapat memesan botol susu, gelas penyimpanan, dan kantong penyimpanan ASIP di www.philips.com/avent. Atau, hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda untuk mendapatkan bantuan.

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: SCF552/11 , SCF554/11 , SCF439/01 , SCF417/11 , SCF393/11 , SCF430/01 , SCF391/11 . lebih kurang

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Contact Philips

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.