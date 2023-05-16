Bagaimana cara membersihkan kerak pada Setrika Uap Philips saya?

Untuk menemukan model Setrika Uap Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar di bawah ini (bukan untuk penghasil uap), baca Panduan Pengguna atau lihat nomor modelnya (mis. DST8050/26, GC4909/60) di bagian bawah tapak setrika sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Mengapa kerak perlu dibersihkan? Seiring penggunaan alat, kerak dapat menumpuk di dalam alat Anda. Makin tinggi kesadahan air di daerah Anda, makin cepat kerak terbentuk dan mengeras. Pembersihan kerak pada Setrika Uap Philips Anda setiap 1–2 bulan sekali dapat mencegah timbulnya noda cokelat, air berwarna cokelat, dan kebocoran. Pembersihan rutin akan menjaga uap yang dikeluarkan tetap maksimal dan memperpanjang masa pakai alat Anda.

Fungsi Pembersihan Mandiri Informasi berikut berlaku untuk semua setrika uap Philips. Isi tangki air dan nyalakan alat. (Jika setrika memiliki pengaturan yang dapat disesuaikan, pilih SUHU MAKS. dan TANPA UAP.) Setelah lampu setrika padam, cabut steker dan pegang setrika di atas wastafel dengan tapak setrika pada posisi horizontal. Aktifkan PEMBERSIHAN KERAK menggunakan tombol atau pemilih. (Berbeda-beda tergantung model. Tekan dan tahan jika perlu.) Goyangkan setrika ke depan dan belakang perlahan hingga kosong. Air, uap, dan kerak akan keluar dari lubang uap. Panaskan setrika dan gosokkan pada pakaian untuk membersihkan tapak setrika. Ulangi proses ini jika perlu. Lakukan seluruh proses ini sebulan sekali atau lebih jika perlu. Play Pause

Fungsi Quick Calc Release (di bagian dasar setrika) Informasi berikut hanya berlaku untuk: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Cabut steker setrika dari stopkontak dan pastikan setrika sudah dingin. Letakkan setrika dengan tapak menghadap ke bawah, lalu geser pengunci Quick Calc Release di bagian belakang setrika Anda. Lepaskan wadah kerak. Kosongkan, bilas, dan keringkan. Bersihkan kerak atau residu di sekitar lubang setrika. Pasang kembali wadah dan kunci dengan benar. Lakukan proses ini sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Play Pause

Fungsi Quick Calc Release (di bagian bawah tapak setrika) Informasi berikut hanya berlaku untuk: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Seri 8000 (DST80xx) | Seri 7500 (DST75xx) | Seri 7000 (DST70xx). Cabut steker setrika dari stopkontak dan pastikan setrika sudah dingin. Pegang alat di atas wastafel pada posisi vertikal. Buka tuas penampung Quick Calc Release, lalu tarik keluar Bersihkan penampung Quick Calc Release dengan air Goyangkan alat perlahan agar partikel kerak terlepas Masukkan penampung Quick Calc Release kembali ke alat dan tekan tuas ("klik") untuk mengunci penampung. Lakukan proses ini sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Play Pause

Fungsi Wadah Kerak Bawaan Informasi berikut hanya berlaku untuk: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Isi tangki air dan nyalakan alat. (Jika setrika memiliki pengaturan yang dapat disesuaikan, pilih SUHU MAKS. dan TANPA UAP.) Setelah lampu setrika padam, cabut steker dan pegang setrika di atas wastafel dengan tapak setrika pada posisi horizontal. Aktifkan PEMBERSIHAN KERAK menggunakan tombol atau pemilih. (Berbeda-beda tergantung model. Tekan dan tahan jika perlu.) Goyangkan setrika ke depan dan belakang perlahan hingga kosong. Air, uap, dan kerak akan keluar dari lubang uap. Panaskan setrika dan gosokkan pada pakaian untuk membersihkan tapak setrika. Ulangi proses ini jika perlu. Lakukan proses ini sebulan sekali atau sesuai kebutuhan.



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