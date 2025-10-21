Seluruh rangkaian empeng Philips Avent bebas BPA. Sebagai merek terkemuka untuk produk orang tua dan perawatan anak, Philips Avent menjadikan keamanan produk kami sebagai prioritas utama. Kami memastikan hal ini dengan mematuhi sepenuhnya semua persyaratan keamanan yang berlaku yang ditetapkan oleh regulator di seluruh dunia serta mengikuti standar paling ketat.

Menanggapi berita terkait empeng Philips Avent SCF085/60, kami telah meninjau hasil pengujian kami dan melakukan pengujian tambahan bersama DEKRA, organisasi independen terbesar di dunia yang ahli dalam pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Pengujian ini juga memastikan tidak ada BPA yang terdeteksi pada seluruh rangkaian empeng kami, termasuk sampel yang diuji, serta memvalidasi bahwa produk tersebut bebas BPA.