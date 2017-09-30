11498ULRX2
Sein terang. Berkendara penuh gaya.
Berkendara penuh gaya berkat lampu sein dengan warna intens. Lampu rem LED Philips Ultinon [˜P21W] terang dengan warna merah yang intens serta terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal dengan aman dan bergaya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan untuk tidak terlihat bagus pada waktu yang sama. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang lebih mencolok untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk pengaturan posisi dan mundur. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
Memberikan sinyal arah kendaraan Anda penting bagi keselamatan. Untuk menghindari tabrakan, orang lain perlu mengetahui apa yang Anda lakukan. Lampu sein yang terang memastikan Anda terlihat untuk meningkatkan keselamatan. Baik saat mundur, mengatur posisi, atau berhenti, lampu sein LED Philips Ultinon memberikan performa yang Anda butuhkan, memberikan waktu tambahan kepada pengemudi lain untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.
Lampu pijar memerlukan waktu untuk menyala dan mencapai performa puncaknya. Lampu LED, di sisi lain, “langsung menyala”. Selisihnya hanya sepersekian detik. Di bawah pengereman yang keras, waktu sepersekian detik sangatlah penting. Misalnya, pada kecepatan 100 km/jam, selisih 0,4 detik dalam waktu reaksi sama dengan jarak reaksi ekstra sejauh 11 meter – ini kira-kira waktu berpikir ekstra sepanjang 2,5 mobil. Dengan lampu rem LED Philips, segera setelah Anda memutuskan untuk mengerem, pengemudi di belakang Anda akan mengetahuinya.
Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau memberi sinyal). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.
Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan tampilan berkelas.
Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu LED Philips X-tremeUltinon baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara. Meskipun lampu ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.
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