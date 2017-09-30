Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan untuk tidak terlihat bagus pada waktu yang sama. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang lebih mencolok untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk pengaturan posisi dan mundur. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.