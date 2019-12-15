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    Ultinon Essential Moto LED Lampu depan motor

    11636UEMX1

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    Kompatibel untuk kebanyakan roda dua, lampu ini pasti akan membuat tampil lebih keren dan lebih aman di jalan. Dengan tampilan yang bergaya dan manajemen panas yang efektif, lampu depan LED Ultinon Essential Moto memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten di jalanan.

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    Ultinon Essential Moto LED Lampu depan motor

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    Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

    • LED-HL [~HS1]
    • Cahaya +100% lebih terang
    • Cahaya putih tajam 6500 K
    • Desain ringkas untuk roda dua
    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.

    Nikmati pandangan yang lebih jelas

    Untuk meningkatkan keamanan dan gaya, pilih Philips Ultinon Essential Moto LED dengan cahaya +100% lebih terang agar Anda bisa melihat jalanan di depan Anda dengan lebih baik. Pola sinar yang seragam dan akurat memungkinkan Anda melihat dengan baik untuk keamanan Anda

    Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

    Untuk tampilan modern yang berkelas, kustomisasi motor Anda dengan lampu depan LED Ultinon Essential Moto. Dengan suhu warna 6500 Kelvin, lampu ini akan memproyeksikan cahaya putih yang trendi. Tampil beda dengan bohlam yang bergaya.

    Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

    Manajemen panas sangat penting untuk perfoma lampu LED. Heatsink aluminium internal dengan lapisan dianodisasi menghilangkan panas secara efektif, membantu lampu depan Philips Ultinon Essential Moto LED menghilangkan panas secara efektif, sehingga selalu bekerja pada kecerahan optimal (bahkan ketika suhu sangat panas - tidak seperti LED lainnya). Lampu juga tahan lebih lama, sehingga lebih jarang diganti.

    Desain ringkas untuk mempercepat dan mempermudah pemasangan

    Desain LED Ultinon Essential Moto yang ringkas menjadikannya mudah dipasang. Pasti muat dipasang bahkan di dalam rumah lampu depan roda dua terkecil sekalipun.

    Lampu otomotif Philips dengan kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Kualitas Kelas Otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), menghasilkan standar produksi yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Ubah lampu Anda
      Fitur utama produk
      Lampu LED Philips

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX43t
      Nama resmi
      LED-HL [˜HS1]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon Essential Moto
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-HL [~HS1]

    • Masa pakai

      Masa pakai
      5 tahun

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      6500  K
      Lumen
      500

    • Karakteristik listrik

      Watt
      6  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11636UEMX1
      Kode pemesanan
      430730

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      X1
      EAN1
      8719018004307
      EAN3
      8719018004314

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      6.5  cm
      Lebar
      4.5  cm
      Tinggi
      11.5  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      10
      Berat bersih per buah [g]
      31

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      23.6  cm
      Lebar
      19.1  cm
      Tinggi
      7.9  cm
      Berat bersih per buah
      481.5  g
      Berat kotor per buah [kg]
      568,5

    Badge-D2C

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