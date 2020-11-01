Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Memberikan sinyal sebelum mengubah pergerakan kendaraan sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro3000 menghadirkan efek cahaya siang hari yang terang hingga 6000 K untuk pencahayaan interior dan pengaturan posisi. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.