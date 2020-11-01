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    Ultinon Pro3000 SI Bola lampu sein mobil

    11961U30CWB2

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    Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu posisi LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.

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    Ultinon Pro3000 SI Bola lampu sein mobil

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    Lampu sein LED yang kuat dan terang

    • Jenis lampu: W5W
    • 12V, efek cahaya siang hari 6000 K
    • Sistem otomotif canggih
    • Jumlah bola lampu: 2

    Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

    Memberikan sinyal sebelum mengubah pergerakan kendaraan sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro3000 menghadirkan efek cahaya siang hari yang terang hingga 6000 K untuk pencahayaan interior dan pengaturan posisi. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

    Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

    LED Philips Ultinon Pro3000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam, baik untuk lampu parkir, ruang laci, lampu dasbor, maupun lampu bagasi. Sudut lebarnya memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke tempat yang Anda butuhkan.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Nikmati kemudahan penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro3000 dilengkapi dengan tutup standar sehingga penggantian menjadi mudah dan cepat.

    Pencahayaan lampu LED yang awet dan tahan lama

    Anda tentunya menginginkan lampu mobil yang terang dan trendi tanpa harus terus-menerus mengganti lampu yang rusak. Namun, itulah kelemahan utama lampu depan konvensional - makin kuat cahayanya, makin pendek pula masa pakainya. Dengan intensitas cahaya yang sama, LED bertahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro3000 sangat awet dengan masa pakai selama 3.000 jam.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Lampu sein LED Philips

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu sein dan interior
      Alas
      W21x9.5d
      Nama resmi
      LED-T10 [~W5W]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon Pro3000
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-T10 [~W5W]

    • Masa pakai

      Masa pakai
      3000 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      55
      Suhu warna
      6000 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      0,6  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11961U30CWB2
      Kode pemesanan
      00692930

    • Data Kemasan

      EAN1
      8719018006929
      EAN3
      8719018006936
      Jenis kemasan
      B2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      14.47  g
      Panjang
      9.5  cm
      Lebar
      1.5  cm
      Tinggi
      13.5  cm
      Berat bersih per buah
      2.3  g
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      14.2  cm
      Lebar
      12.1  cm
      Tinggi
      10.3  cm
      Berat kotor per buah
      0.49  kg

    Badge-D2C

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