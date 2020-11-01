11961U30CWB2
Tampil beda dari yang lain
Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu posisi LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memberikan sinyal sebelum mengubah pergerakan kendaraan sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro3000 menghadirkan efek cahaya siang hari yang terang hingga 6000 K untuk pencahayaan interior dan pengaturan posisi. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
LED Philips Ultinon Pro3000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam, baik untuk lampu parkir, ruang laci, lampu dasbor, maupun lampu bagasi. Sudut lebarnya memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke tempat yang Anda butuhkan.
Nikmati kemudahan penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro3000 dilengkapi dengan tutup standar sehingga penggantian menjadi mudah dan cepat.
Anda tentunya menginginkan lampu mobil yang terang dan trendi tanpa harus terus-menerus mengganti lampu yang rusak. Namun, itulah kelemahan utama lampu depan konvensional - makin kuat cahayanya, makin pendek pula masa pakainya. Dengan intensitas cahaya yang sama, LED bertahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro3000 sangat awet dengan masa pakai selama 3.000 jam.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
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