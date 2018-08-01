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    Ultinon Essential LED Bohlam lampu depan mobil

    11972UEX2

    Rasakan uniknya, nikmati bedanya

    Kompatibel dengan sebagian besar mobil, Anda dapat meningkatkan gaya dan keamanan kendaraan Anda. Lampu ini penuh gaya dengan teknologi penghilang panas ThermalCool, lampu depan Ultinon Essential LED [˜H7] memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten.

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    Ultinon Essential LED Bohlam lampu depan mobil

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    Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

    • Jenis lampu: H7
    • Cahaya putih terang 6000 K
    • Pas untuk kebanyakan model mobil
    • Penghilangan panas yang inovatif
    • Jumlah bola lampu: 2
    Teknologi Philips untuk lampu putih terang

    Teknologi Philips untuk lampu putih terang

    Untuk tampilan modern yang keren, ganti lampu depan mobil Anda dengan LED Ultinon Essentials. Dengan suhu warna 6000 Kelvin, lampu ini menghasilkan cahaya putih yang bergaya. Dilengkapi dengan sistem manajemen panas yang inovatif, bohlam LED ini menghasilkan cahaya terang yang konsisten untuk perjalana Anda.

    Manajemen panas ThermalCool untuk performa yang luar biasa

    Manajemen panas ThermalCool untuk performa yang luar biasa

    Manajemen panas merupakan faktor yang sangat penting dalam performa lampu LED. Dibuat dalam desain satu bagian yang unik, lampu depan LED Philips Ultinon Essentials menghilangkan panas secara efektif, sehingga lampu ini memiliki tingkat kecerahan optimal (bahkan saat lampu sangat panas - beda dari LED dengan kualitas yang kurang baik). Lampu ini juga lebih tahan lama, sehingga tidak perlu sering diganti. Teknologi ThermalCool yang unik telah diuji dalam kondisi mobil nyata), sehingga performanya akan selalu terjamin.

    Bahan pendingin yang unggul untuk penghilangan panas yang efektif

    Bahan pendingin yang unggul untuk penghilangan panas yang efektif

    LED Ultinon Essential sangat tahan terhadap kerusakan akibat panas karena dibuat dari bahan yang tangguh. Banyak produk pesaing yang cenderung mulai menghasilkan cahaya yang lemah ketika LED menjadi sangat panas, karena lampu mereka menggunakan logam dengan kualitas yang kurang baik dan memiliki teknologi penghilangan panas yang kurang efisien. Lampu depan LED Ultinon Essential dilengkapi heat sink dengan jalinan tembaga fleksibel dan burner aluminium, sehingga panas keluar lebih cepat. Anda akan terus menikmati cahaya yang terang sepanjang perjalanan.

    Konektor ring opsional sehingga dijamin pas di kebanyakan model mobil

    Konektor ring opsional sehingga dijamin pas di kebanyakan model mobil

    Karena lampu depan H7 memiliki berbagai braket lampu, Anda kadang mengalami kesulitan saat memasang lampu LED. Tapi LED Philips Ultinon Essentials berbeda. Konektor ring LED Philips opsional memastikan lampu pas dengan berbagai pilihan model mobil, sehingga Anda dapat membeli LED Philips tanpa khawatir karena pasti akan pas dengan mobil Anda.

    Desain ringkas untuk mempercepat dan mempermudah pemasangan

    Desain ringkas untuk mempercepat dan mempermudah pemasangan

    Desain bola lampu LED Ultinon Essential yang ringkas ini mudah dipasang. Bahkan di lampu depan terkecil, Anda masih bisa memasang bohlam ini. Berkat jalinan tembaga heat sinknya yang fleksibel dan kotak kontrol melengkung, Anda dapat memasang lampu LED baru Anda di mobil yang biasanya tidak akan muat dipasangi produk lain.

    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.

    Lumileds Luxeon ZES meningkatkan performa proyektor

    Peningkatan LED terbaru dirancang agar bisa beroperasi baik di dalam lampu depan mobil reflektor dan proyektor. Desain sumber cahaya yang didasarkan pada cip Lumileds Luxeon ZES LED dioptimalkan khusus untuk memaksimalkan performa lampu dekat dan jauh pada lampu depan. Penerangan di jalan juga dioptimalkan melalui pola sinar yang panjang dan homogen namun mengurangi silau pada kendaraan dari arah berlawanan.

    Lihat lebih banyak dan hindari silau yang berbahaya dengan sinar yang presisi

    Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu akan diproyeksikan tepat di mana paling dibutuhkan di jalanan. Anda akan mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar yang berbahaya (memastikan semua orang di jalan tetap aman). Untuk sinar yang tajam, pastikan Anda memposisikan bohlam dengan benar. Dengan menggunakan konektor ring, Anda dapat memastikan penjajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

    Lampu otomotif Philips dengan kualitas tertinggi

    Lampu Philips canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Automotive Grade Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Lampu Philips umumnya kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat Panduan pemilih produk untuk informasi lebih lanjut.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Lampu LED Philips

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX26d
      Nama resmi
      11972UEX2
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      LED Ultinon Essential
      Teknologi
      LED
      Jenis
      [~H7]

    • Masa pakai

      Masa pakai
      Hingga 5 tahun

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      6000 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      16  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11972UEX2
      Kode pemesanan
      5119631

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      X2
      EAN1
      8719018051196
      EAN3
      8719018051202

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      1460  g
      Panjang
      30.5  cm
      Lebar
      16.5  cm
      Tinggi
      20.5  cm
      Berat bersih per buah
      1260  g
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      6

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      116.7  cm
      Lebar
      92.7  cm
      Tinggi
      123.6  cm

    Badge-D2C

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