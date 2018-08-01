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Rasakan uniknya, nikmati bedanya
Kompatibel dengan sebagian besar mobil, Anda dapat meningkatkan gaya dan keamanan kendaraan Anda. Lampu ini penuh gaya dengan teknologi penghilang panas ThermalCool, lampu depan Ultinon Essential LED [˜H7] memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten.See all benefits
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Untuk tampilan modern yang keren, ganti lampu depan mobil Anda dengan LED Ultinon Essentials. Dengan suhu warna 6000 Kelvin, lampu ini menghasilkan cahaya putih yang bergaya. Dilengkapi dengan sistem manajemen panas yang inovatif, bohlam LED ini menghasilkan cahaya terang yang konsisten untuk perjalana Anda.
Manajemen panas merupakan faktor yang sangat penting dalam performa lampu LED. Dibuat dalam desain satu bagian yang unik, lampu depan LED Philips Ultinon Essentials menghilangkan panas secara efektif, sehingga lampu ini memiliki tingkat kecerahan optimal (bahkan saat lampu sangat panas - beda dari LED dengan kualitas yang kurang baik). Lampu ini juga lebih tahan lama, sehingga tidak perlu sering diganti. Teknologi ThermalCool yang unik telah diuji dalam kondisi mobil nyata), sehingga performanya akan selalu terjamin.
LED Ultinon Essential sangat tahan terhadap kerusakan akibat panas karena dibuat dari bahan yang tangguh. Banyak produk pesaing yang cenderung mulai menghasilkan cahaya yang lemah ketika LED menjadi sangat panas, karena lampu mereka menggunakan logam dengan kualitas yang kurang baik dan memiliki teknologi penghilangan panas yang kurang efisien. Lampu depan LED Ultinon Essential dilengkapi heat sink dengan jalinan tembaga fleksibel dan burner aluminium, sehingga panas keluar lebih cepat. Anda akan terus menikmati cahaya yang terang sepanjang perjalanan.
Karena lampu depan H7 memiliki berbagai braket lampu, Anda kadang mengalami kesulitan saat memasang lampu LED. Tapi LED Philips Ultinon Essentials berbeda. Konektor ring LED Philips opsional memastikan lampu pas dengan berbagai pilihan model mobil, sehingga Anda dapat membeli LED Philips tanpa khawatir karena pasti akan pas dengan mobil Anda.
Desain bola lampu LED Ultinon Essential yang ringkas ini mudah dipasang. Bahkan di lampu depan terkecil, Anda masih bisa memasang bohlam ini. Berkat jalinan tembaga heat sinknya yang fleksibel dan kotak kontrol melengkung, Anda dapat memasang lampu LED baru Anda di mobil yang biasanya tidak akan muat dipasangi produk lain.
Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.
Peningkatan LED terbaru dirancang agar bisa beroperasi baik di dalam lampu depan mobil reflektor dan proyektor. Desain sumber cahaya yang didasarkan pada cip Lumileds Luxeon ZES LED dioptimalkan khusus untuk memaksimalkan performa lampu dekat dan jauh pada lampu depan. Penerangan di jalan juga dioptimalkan melalui pola sinar yang panjang dan homogen namun mengurangi silau pada kendaraan dari arah berlawanan.
Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu akan diproyeksikan tepat di mana paling dibutuhkan di jalanan. Anda akan mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar yang berbahaya (memastikan semua orang di jalan tetap aman). Untuk sinar yang tajam, pastikan Anda memposisikan bohlam dengan benar. Dengan menggunakan konektor ring, Anda dapat memastikan penjajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.
Lampu Philips canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Automotive Grade Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Lampu Philips umumnya kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat Panduan pemilih produk untuk informasi lebih lanjut.
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