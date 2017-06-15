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  • Lampu putih untuk gaya Lampu putih untuk gaya Lampu putih untuk gaya

    BlueVision Moto Bola lampu depan

    12153BVB1

    Lampu putih untuk gaya

    Temukan Philips BlueVision Moto dengan efek xenon biru unggulannya. Teknologi Gradient Coating™ Philips yang canggih menciptakan efek xenon bergaya pada lampu depan dan menghasilkan cahaya putih cerah 3700 K yang kuat untuk di perjalanan.

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    BlueVision Moto Bola lampu depan

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    Lampu putih untuk gaya

    Peningkatan dengan cahaya putih 3700K

    • Jenis lampu: M5
    • Kemasan berisi: 1
    • 12 V, 35/35 W
    Lampu terang yang sah digunakan di jalan raya

    Lampu terang yang sah digunakan di jalan raya

    Bohlam Philips BlueVision Moto terang untuk penggunaan sah di jalan raya agar aman berkendara.

    Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi pelapis anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama.

    Cahaya putih terang 3700K di jalan

    Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan serta efek unik pada optik yang membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

    Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lampu putih
      Fitur utama produk
      3700K

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      • Lampu jauh tambahan
      Alas
      P15d-25-1
      Nama resmi
      M5 BlueVision
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Penandaan ECE
      Tidak Ada
      Produk
      BlueVision Moto
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      M5

    • Masa pakai

      Masa pakai
      150 jam

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      hingga 3700  K
      Lumen
      550,0 ± 15%  lm

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35/35  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12153BVB1
      Kode pemesanan
      53433730

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      B1
      EAN1
      8727900534337
      EAN3
      8727900534344

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      39.3  g
      Panjang
      9.5  cm
      Lebar
      2.7  cm
      Tinggi
      12.9  cm
      Berat bersih per buah
      9.34  g
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      20.1  cm
      Lebar
      14.4  cm
      Tinggi
      14.6  cm
      Berat bersih per buah
      93  g
      Berat kotor per buah
      0.393  g

    Badge-D2C

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