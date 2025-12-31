2 year warranty
Dihentikan
12362WHVS2
Cahaya putih maksimal
Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.
Jenis lampu: H11
Kemasan berisi: 2
12 V, 55 W
Gaya
Lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan yang tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan bergaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna mendekati lampu depan Xenon, tudung putih bergaya, dan cahaya lebih terang di jalanan, WhiteVision merupakan upgrade unggulan bagi lampu depan Anda. Teknologi pelapis generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.
Dengan cahaya putih 4300K* (yaitu cahaya yang jauh lebih putih dari lampu standar), lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan sinar putih jernih yang langsung menyingkirkan kegelapan. Sinar terbaik untuk pengalaman mengemudi terbaik.
Pola sinar yang lebih panjang dengan daya pandang 60%* lebih jelas, memungkinkan Anda melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi kemungkinan bahaya di jalan di muka.
Ulasan
Dibandingkan lampu halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam