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Dihentikan

WhiteVisionBohlam lampu depan

12362WHVS2

Cahaya putih maksimal

Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.

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Cahaya putih maksimal, kecerahan terbaik

Cahaya putih maksimal

  • Jenis lampu: H11

  • Kemasan berisi: 2

  • 12 V, 55 W

  • Gaya

Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens

Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens

Lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan yang tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan bergaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna mendekati lampu depan Xenon, tudung putih bergaya, dan cahaya lebih terang di jalanan, WhiteVision merupakan upgrade unggulan bagi lampu depan Anda. Teknologi pelapis generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.

Berkas cahaya tajam dengan cahaya putih yang intens

Dengan cahaya putih 4300K* (yaitu cahaya yang jauh lebih putih dari lampu standar), lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan sinar putih jernih yang langsung menyingkirkan kegelapan. Sinar terbaik untuk pengalaman mengemudi terbaik.

Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan pandangan

Pola sinar yang lebih panjang dengan daya pandang 60%* lebih jelas, memungkinkan Anda melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi kemungkinan bahaya di jalan di muka.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Dibandingkan lampu halogen standar

  2. Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam