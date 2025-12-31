Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens

Lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan yang tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan bergaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna mendekati lampu depan Xenon, tudung putih bergaya, dan cahaya lebih terang di jalanan, WhiteVision merupakan upgrade unggulan bagi lampu depan Anda. Teknologi pelapis generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.