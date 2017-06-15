12636BVB1
Lampu putih untuk gaya
Temukan Philips BlueVision Moto dengan efek xenon biru unggulannya. Teknologi Gradient Coating™ Philips yang canggih menciptakan efek xenon bergaya pada lampu depan dan menghasilkan cahaya putih cerah 3700 K yang kuat untuk di perjalanan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bohlam Philips BlueVision Moto terang untuk penggunaan sah di jalan raya agar aman berkendara.
Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.
Teknologi pelapis anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama.
Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan serta efek unik pada optik yang membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
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