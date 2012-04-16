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  • Lebih terang dan lebih bergaya Lebih terang dan lebih bergaya Lebih terang dan lebih bergaya

    X-tremeUltinon LED lampu interior mobil

    129446000KX1

    Lebih terang dan lebih bergaya

    Takkan kehilangan kunci lagi dengan Philips LED 38mm Festoons yang terang, bergaya, dan tahan lama untuk pencahayaan interior. Cahaya terang untuk efek cahaya siang hari 6000 K yang menerangi bagian dalam mobil Anda, namun tetap nyaman di mata.

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    X-tremeUltinon LED lampu interior mobil

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    Lebih terang dan lebih bergaya

    Desain interior mobil Anda dengan lampu LED yang lebih terang

    • LED-FEST [38mm]
    • Jumlah bola lampu: 1
    • 12 V, efek cahaya siang hari 6000 K
    • Bagian dalam

    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.

    Pencahayaan lampu LED yang tahan lama dan awet

    Anda ingin lampu mobil yang terang dan bergaya, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu karena rusak. Ini adalah kelemahan utama dari lampu depan konvensional; semakin terang lampunya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas lampu yang sama, LED tahan lebih lama. Dan lampu LED Philips X-tremeUltinon sangat tahan lama. Berkat inovasi teknologi tercanggih, lampu tidak mudah panas, tidak mudah rusak karena getaran, dan tahan sampai 12 tahun. Karena kebanyakan mobil akan diganti atau semakin diperbarui dalam periode tersebut, lampu baru Anda yang bergaya haruslah bertahan selama masa pakai mobil Anda.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah.

    Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

    Lampu interior bukan hanya tentang fungsi tetapi juga kenyamanan; dan juga tampilan yang apik. Ganti lampu interior Anda dengan lampu yang hangat dan lebih terang atau yang memberikan efek cahaya siang hari. Jadi, ketika membuka mobil, atau menyalakan lampu dasbor, Anda dapat melakukannya dengan sedikit bergaya. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu interior LED Philips.

    Lampu interior yang terang untuk melihat semua yang ada di bagian dalam mobil Anda

    Baik telepon, kunci, atau sepatu sebelah kiri anak Anda yang hilang, kadang kala kita perlu mencari benda yang hilang di mobil berpencahayaan buruk. Dengan lampu interior LED Philips, Anda akan memiliki cahaya yang hangat, terang, dan tersebar merata. Jadi, di saat berikutnya Anda mencari sesuatu di dalam bagasi, laci mobil, atau lantai mobil, Anda dapat melihat dengan jelas dan menemukan semuanya dengan mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu senja depan
      • Laci dasbor
      • Pelat nomor
      • Lampu parkir
      • Lampu ruangan
      • Bagasi
      Alas
      SV8.5-8
      Suhu warna
      Putih 6000K
      Masa pakai
      12 tahun
      Lumen
      45  lm
      Produk
      LED X-tremeUltinon
      Teknologi
      LED
      Jenis
      Festoon 38mm
      Voltase
      12  volt
      Watt
      0,75  W

    • Spesifikasi Ramah Lingkungan

      Logam berat
      • Bebas Cd
      • Bebas Hg
      • Bebas Pb

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      Baja semen
      EAN1
      8727900384758

    Badge-D2C

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