129446000KX1
Lebih terang dan lebih bergaya
Takkan kehilangan kunci lagi dengan Philips LED 38mm Festoons yang terang, bergaya, dan tahan lama untuk pencahayaan interior. Cahaya terang untuk efek cahaya siang hari 6000 K yang menerangi bagian dalam mobil Anda, namun tetap nyaman di mata.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.
Anda ingin lampu mobil yang terang dan bergaya, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu karena rusak. Ini adalah kelemahan utama dari lampu depan konvensional; semakin terang lampunya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas lampu yang sama, LED tahan lebih lama. Dan lampu LED Philips X-tremeUltinon sangat tahan lama. Berkat inovasi teknologi tercanggih, lampu tidak mudah panas, tidak mudah rusak karena getaran, dan tahan sampai 12 tahun. Karena kebanyakan mobil akan diganti atau semakin diperbarui dalam periode tersebut, lampu baru Anda yang bergaya haruslah bertahan selama masa pakai mobil Anda.
Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah.
Lampu interior bukan hanya tentang fungsi tetapi juga kenyamanan; dan juga tampilan yang apik. Ganti lampu interior Anda dengan lampu yang hangat dan lebih terang atau yang memberikan efek cahaya siang hari. Jadi, ketika membuka mobil, atau menyalakan lampu dasbor, Anda dapat melakukannya dengan sedikit bergaya. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu interior LED Philips.
Baik telepon, kunci, atau sepatu sebelah kiri anak Anda yang hilang, kadang kala kita perlu mencari benda yang hilang di mobil berpencahayaan buruk. Dengan lampu interior LED Philips, Anda akan memiliki cahaya yang hangat, terang, dan tersebar merata. Jadi, di saat berikutnya Anda mencari sesuatu di dalam bagasi, laci mobil, atau lantai mobil, Anda dapat melihat dengan jelas dan menemukan semuanya dengan mudah.
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