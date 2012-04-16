Pencahayaan lampu LED yang tahan lama dan awet

Anda ingin lampu mobil yang terang dan bergaya, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu karena rusak. Ini adalah kelemahan utama dari lampu depan konvensional; semakin terang lampunya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas lampu yang sama, LED tahan lebih lama. Dan lampu LED Philips X-tremeUltinon sangat tahan lama. Berkat inovasi teknologi tercanggih, lampu tidak mudah panas, tidak mudah rusak karena getaran, dan tahan sampai 12 tahun. Karena kebanyakan mobil akan diganti atau semakin diperbarui dalam periode tersebut, lampu baru Anda yang bergaya haruslah bertahan selama masa pakai mobil Anda.