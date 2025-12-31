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Monitor LCD dengan lampu latar LED

190V3LSB8/00

Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Layar ramping dan menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!

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Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Desain mengkilap, ramping, dan menarik

Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Spesifikasi Teknis

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