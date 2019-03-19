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Monitor LCD

193V5LHSB2/70

3.5

| (6) Ulasan

Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan HDMI, ini adalah pilihan yang tepat!

Lihat semua manfaat

Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

  • V Line

  • 18,5" / 47 cm

Teknologi LED untuk warna yang tajam

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

HDMI-ready untuk hiburan Full HD

HDMI-ready untuk hiburan Full HD

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

6

Ulasan

3
2

19/03/2019

Malaysia

Malaysia

Nice product

[Employee of philipsglobal] Long lasting goods,Good quality and i will buy continuous

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor

08/09/2018

Malaysia

Malaysia

Great product!

This monitor's display is clear and the colour's great too. It's turned on all the time as it's attached to a CCTV and it works really well.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor

15/01/2021

Singapore

Singapore

Used for about 2 year plus and still good.

Used it for about 2 year plus and is still functioning well. Good quality at affordable and reasonable pricing.

Keunggulan

Good quality at affordable and reasonable pricing.

Kekurangan

None for me.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Tanggal Penggunaan 2019-01-15

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Tanggal Penggunaan 2019-01-15

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