Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite
SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.
Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.