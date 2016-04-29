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  • Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Monitor LCD dengan SmartControl Lite

    193V5LSB23/70

    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, ini adalah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD dengan SmartControl Lite

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    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    • V Line
    • 18,5" / 47 cm

    Teknologi LED untuk warna yang tajam

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      18,5 inci / 47 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,30x 0,30 mm
      Resolusi optimal
      1366 x 768 @ 60 Hz
      Kecerahan
      200  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      700:1
      Waktu respons (standar)
      5  md
      Sudut tampilan
      • 90º (H) / 65º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      409,8 (H) x 230,4 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      VGA (Analog )
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Kenyamanan pengguna
      Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      Kunci Kensington

    • Dudukan

      Kemiringan
      -3/10  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,5 W (khas)
      Mode menyala
      13,74 W (khas)
      Mode siaga
      0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      437 x 338 x 170  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      481 x 350 x 103  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      437 x 273 x 48  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      3,00  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,15  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      1,94  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Hairline / Tekstur

    Badge-D2C

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