2 year warranty
Dihentikan
196V4LAB2/00
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Nikmati gambar LED yang tajam dengan layar berdesain mengkilap dan menarik ini. Dilengkapi dengan speaker stereo dan SmartControl lite, layar ini adalah pilihan yang tepat!
V Line
18,5" / 47 cm
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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