Layar MVA untuk sudut pandang lebar dan tingkat kontras dalam

Layar LED MVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih.