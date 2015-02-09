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  • Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam
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    Monitor LCD dengan lampu latar LED

    200V4QSBR/00

    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Nikmati gambar MVA LED tajam dengan layar berdesain menarik dan mengkilap ini. Dilengkapi SmartControl lite, inilah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD dengan lampu latar LED

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    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    • V Line
    • 20 (19,53" / 49,6 cm diag.)
    Layar MVA untuk sudut pandang lebar dan tingkat kontras dalam

    Layar MVA untuk sudut pandang lebar dan tingkat kontras dalam

    Layar LED MVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih.

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      19,53 inci, 49,6cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      MVA
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,23 x 0,22 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan (maks.)
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      3000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      20  md
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      434,88 (H) x 238,68 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
      sRGB
      Y
      SmartResponse (tipikal)
      8 md (Abu-abu hingga Abu-abu)*

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8.1
      Kenyamanan pengguna
      • Otomatis/Bawah
      • 4:3 Lebar/Atas
      • Kecerahan/Kembali
      • Menu/OK
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Turki
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Finlandia
      • Yunani
      • Hongaria
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      • Korea
      • Polandia
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,5 W (khas)
      Mode menyala
      13,97 W (metode pengujian EnergyStar 7.0)
      Mode siaga
      0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)
      Kelas Label Energi
      F

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      479 x 369 x 213  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      535 x 389 x 131  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      479 x 299 x 50  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      3,79  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,72  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      2,39  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • WEEE
      • CCC
      • Tanda CE
      • CECP
      • CEL
      • China RoHS
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC Kelas B
      • PSB
      • Bersertifikat TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • UKRAINA

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilap (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

    • Apa saja yang terdapat di kotak?

      Kabel
      VGA, Daya
      Monitor dengan dudukan
      ya
      Dokumentasi Pengguna
      ya

    Badge-D2C

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    • Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).
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