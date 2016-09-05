Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.