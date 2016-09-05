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  • Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Monitor LCD

    206V6QSB/74

    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartContrast, ini adalah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD

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    Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    • V Line
    • 20 (Keterlihatan 19,5" / 49,4 cm)
    Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

    Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

    Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      19,45 inci / 49,4 cm
      Rasio Aspek
      16:10
      Tipe panel LCD
      LCD AH-IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,291 x 0,291 mm
      Resolusi optimal
      1440 x 900 @ 60 Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      14 (GtG)  md
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      418,61 (H) x 262,35 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
      sRGB
      Y
      Lapisan Layar
      Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Kenyamanan pengguna
      • Tombol Daya
      • Menu/OK
      • Kecerahan/Kembali
      • 4:3 Lebar/Atas
      • Otomatis/Bawah
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
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      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,5 W (khas)
      Mode menyala
      17,17 W (khas), 18,1 W (maks.)
      Mode siaga
      0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      452 x 371 x 200  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      508 x 432 x 111  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      452 x 304 x 40  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      3,70  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,28  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      2,00  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (tidak termasuk lampu latar)  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • Tanda CE
      • WEEE
      • CECP
      • CCC

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilap (bezel depan) / Bertekstur (penutup belakang)

    Badge-D2C

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