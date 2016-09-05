Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar
Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
SmartContrast untuk detail hitam yang kaya
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.