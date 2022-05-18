ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Monitor LCD
    Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Monitor LCD
    Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif

Dihentikan

Monitor LCD

221B8LJEB/00

4.3

| (3) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Gambar jernih, performa efisien

Optimalkan waktu kerja Anda dengan monitor Philips 22" Full HD. Gambar Full HD yang jernih dan jelas memberikan Anda kemampuan dan kejernihan untuk melihat yang sedang Anda kerjakan. Fitur seperti pengaturan tinggi, bebas kedip, dan mode LowBlue mengurangi kelelahan pada mata.

Lihat semua manfaat

untuk produktivitas maksimal

Gambar jernih, performa efisien

  • B Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.3

dari 5

3

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

18/05/2022

Australia

Australia

Excellent value for money

Good value for money, works well, good connection options, and great picture

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor

29/05/2017

Malaysia

Malaysia

Good Quality Soundbar with Immersive Sound

The overall experience was great with this bar. HDMI and 4K pass through are cool features and the sound quality is good. Atmos effect is a little soft but considering that its a single bar doing it all for you i would discount it. Bluetooth playback from various music streaming Apps is great. Plays Flac files flawlessly with rich immersive sound. Keep the Bass a little low for crisp music. Overall a good buy for any home who would want to get rid of the clutter and keep the sound system configuration simple.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk B8 SkyQuake soundbar speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk B8 SkyQuake soundbar speaker

28/08/2021

Australia

Australia

Great monitor

Good solid monitor, great high adjustable option and screen size for working from home desk.

Keunggulan

Overall good size monitor, functionality, great high adjustment and value for money

Kekurangan

N/A

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor

Tanggal Penggunaan 2021-02-28

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor

Tanggal Penggunaan 2021-02-28

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse

  2. Peringkat EPEAT hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi https://www.epeat.net/ untuk status pendaftaran di negara Anda.

  3. Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.