2 year warranty
Dihentikan
Gambar jernih, performa efisien
Optimalkan waktu kerja Anda dengan monitor Philips 22" Full HD. Gambar Full HD yang jernih dan jelas memberikan Anda kemampuan dan kejernihan untuk melihat yang sedang Anda kerjakan. Fitur seperti pengaturan tinggi, bebas kedip, dan mode LowBlue mengurangi kelelahan pada mata.
B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.
Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.
4.3
dari 5
3
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ylll
18/05/2022
Australia
Excellent value for money
Good value for money, works well, good connection options, and great picture
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor
Rajesh
29/05/2017
Malaysia
Good Quality Soundbar with Immersive Sound
The overall experience was great with this bar. HDMI and 4K pass through are cool features and the sound quality is good. Atmos effect is a little soft but considering that its a single bar doing it all for you i would discount it. Bluetooth playback from various music streaming Apps is great. Plays Flac files flawlessly with rich immersive sound. Keep the Bass a little low for crisp music. Overall a good buy for any home who would want to get rid of the clutter and keep the sound system configuration simple.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk B8 SkyQuake soundbar speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk B8 SkyQuake soundbar speaker
Do Ron
28/08/2021
Australia
Great monitor
Good solid monitor, great high adjustable option and screen size for working from home desk.
Keunggulan
Overall good size monitor, functionality, great high adjustment and value for money
Kekurangan
N/A
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor
Tanggal Penggunaan 2021-02-28
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Monitor 241B8QJEB LCD monitor
Tanggal Penggunaan 2021-02-28
Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
Peringkat EPEAT hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi https://www.epeat.net/ untuk status pendaftaran di negara Anda.
Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.