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Dihentikan
226CL2SB/00
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Ragam baru monitor Philips menggunakan Slim CCFL atau LED generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetis, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!
SmartControl Lite adalah perangkat lunak kontrol monitor GUI berbasis ikon 3D generasi berikutnya. Ini memungkinkan pengguna menyetel beragam parameter pada monitor seperti PowerSensor, Mode ECO yang diperluas, Dukungan laptop dengan colokan monitor ganda, Multimedia, Dukungan DisplayPort, Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, audio, dll menggunakan mouse. Bahkan memberikan deskripsi ID terperinci dari monitor tersebut untuk manajemen inventaris.
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