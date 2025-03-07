2 year warranty
Dihentikan
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Nikmati gambar LED yang tajam dengan layar berdesain mengilap dan menarik ini. Dilengkapi dengan speaker stereo dan SmartControl lite, layar ini adalah pilihan yang tepat!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
black64er
07/03/2025
New Zealand
probably one of the best monitors ever made
I've had it for about 13 years... I literally never turn it off... and now, just today, they are standing side by side – the 27-inch AOC 27B3H2, which I just bought today... The Philips monitor's display is at least 300% better, and not just that... The image remains clear from almost all angles, whereas with this AOC, as soon as you move even slightly—just 5 degrees left, right, up, or down—the entire display gets a milky haze... Terrible display. To summarize, the Philips 236VL is probably one of the best monitors ever made.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
Tanggal Penggunaan 2023-03-07
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
Tanggal Penggunaan 2023-03-07