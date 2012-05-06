236G3DHSB/00
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Easy 3D memastikan Anda mendapatkan kenyamanan dalam waktu lama saat menonton 3D berkat performa bebas kedipan dan rendah bayangan. Kacamata 3D yang kompatibel ini ringan dan tidak memerlukan baterai. Nikmati 3D dengan mudah di rumah sekarang juga!
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar
Hibur diri Anda dengan kacamata 3D anti silau yang mudah digunakan dan ringan. Kacamata 3D bebas kedipan ini tidak hanya mudah diganti dan dipelihara, tetapi juga terjangkau, sehingga seluruh keluarga Anda dapat masing-masing memiliki kacamata tersebut. Karena tidak menggunakan baterai atau kabel, Anda kini bebas untuk menikmatinya sepanjang yang Anda inginkan.
Ubah koleksi 2D ke 3D dengan menekan tombol! Mudah diakses melalui tombol pintas pada bezel, fitur ini akan memperbarui koleksi favorit game, film, dan video 2D Anda menjadi 3D.
Dengan pemutar film dan game Blu-ray dengan koneksi HDMI 1.4a yang kompatibel, layar 3D Philips akan secara otomatis beralih ke mode 3D dan langsung memberikan Anda gambar mengagumkan. Tidak lagi dipusingkan dengan penyetelan!
Perangkat lunak PC untuk menyempurnakan setelan dan performa layar. Philips menawarkan dua pilihan penyesuaian setelan layar kepada pengguna. Menavigasi menu Tampilan Pada Layar multilevel melalui tombol di layar atau menggunakan perangkat lunak SmartControl Philips agar dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai setelan layar dengan cara yang biasa digunakan
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
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