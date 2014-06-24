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Dihentikan

236V3LSB LED monitor

236V3LSB/00

3

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Teknologi LED untuk warna natural

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

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3.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
4
2
1

24/06/2014

Malaysia

Malaysia

This product suitable for entertainment use.

This product is not suitable to use for Graphic work.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor

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