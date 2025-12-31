2 year warranty
Dihentikan
253V7LJAB/01
Gambar jelas dan tajam, di seluruh bagian layar
Layar serbaguna sempurna dengan gambar yang memukau di seluruh bagian, sehingga nyaman di mata, dengan desain ramping yang ringkas.
V Line
25 (24,5" / 62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.
Ulasan
Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
Resolusi maksimum bekerja baik untuk input HDMI atau input DP.