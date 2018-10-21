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Tampilan memukau dalam desain yang elegan
Monitor UHD 4K Philips 27" memberikan kualitas gambar ultra jernih. UHD 4K dengan sudut tampilan yang lebar menyajikan kejernihan luar biasa dan gambar seperti nyata dari semua sudut. Bebas kedip mengurangi kelelahan mata setelah pemakaian lama.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar Philips ini menggunakan panel performa tinggi untuk menghasilkan resolusi gambar UHD 4K (3840 x 2160) UltraClear. Baik itu profesional yang menuntut gambar yang sangat detail untuk solusi CAD, menggunakan aplikasi grafis 3D, atau ahli keuangan yang bekerja dengan spreadsheet besar, layar Philips akan membuat gambar dan grafik terlihat hidup.
Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.
Rasakan dunia konektivitas baru dengan layar Philips MultiView resolusi tinggi. MultiView memungkinkan dua koneksi dan tampilan agar Anda bisa bekerja dengan lebih dari satu perangkat, seperti PC dan notebook, secara bersamaan untuk multi-tasking yang rumit.
Nikmati gambar dan audio terbaik hanya dengan koneksi satu kabel. Alat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk menerima input Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (High-Definition Multimedia Interface-HDMI). Kabel HDMI memungkinkan transmisi video (resolusi hingga 4K/UHD pada 60 Hz) dan audio digital berkualitas hanya menggunakan satu kabel dari PC atau lebih dari satu sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, A/V receiver, dan video kamera).
Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.
Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Dudukan
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
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