Cari istilah

ID
EN
  • Tampilan memukau dalam desain yang elegan Tampilan memukau dalam desain yang elegan Tampilan memukau dalam desain yang elegan
    download product fiche
    Untuk informasi selengkapnya, download product fiche (PDF 548.0KB)

    Monitor LCD Ultra HD 4K

    276E8VJSB/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tampilan memukau dalam desain yang elegan

    Monitor UHD 4K Philips 27" memberikan kualitas gambar ultra jernih. UHD 4K dengan sudut tampilan yang lebar menyajikan kejernihan luar biasa dan gambar seperti nyata dari semua sudut. Bebas kedip mengurangi kelelahan mata setelah pemakaian lama.

    See all benefits

    Monitor LCD Ultra HD 4K

    Produk serupa

    See all Monitor rumah
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Tampilan memukau dalam desain yang elegan

    • E Line
    • 27" (68,6 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Resolusi UHD 4K (3840x2160) UltraClear yang presisi

    Resolusi UHD 4K (3840x2160) UltraClear yang presisi

    Layar Philips ini menggunakan panel performa tinggi untuk menghasilkan resolusi gambar UHD 4K (3840 x 2160) UltraClear. Baik itu profesional yang menuntut gambar yang sangat detail untuk solusi CAD, menggunakan aplikasi grafis 3D, atau ahli keuangan yang bekerja dengan spreadsheet besar, layar Philips akan membuat gambar dan grafik terlihat hidup.

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    Layar dengan tepian tipis untuk penampilan yang elegan

    Layar dengan tepian tipis untuk penampilan yang elegan

    Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.

    MultiView memungkinkan dua koneksi dan tampilan

    MultiView memungkinkan dua koneksi dan tampilan

    Rasakan dunia konektivitas baru dengan layar Philips MultiView resolusi tinggi. MultiView memungkinkan dua koneksi dan tampilan agar Anda bisa bekerja dengan lebih dari satu perangkat, seperti PC dan notebook, secara bersamaan untuk multi-tasking yang rumit.

    HDMI untuk koneksi digital cepat

    HDMI untuk koneksi digital cepat

    Nikmati gambar dan audio terbaik hanya dengan koneksi satu kabel. Alat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk menerima input Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (High-Definition Multimedia Interface-HDMI). Kabel HDMI memungkinkan transmisi video (resolusi hingga 4K/UHD pada 60 Hz) dan audio digital berkualitas hanya menggunakan satu kabel dari PC atau lebih dari satu sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, A/V receiver, dan video kamera).

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.

    Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional utama

    "Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      27 inci / 68,6 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      Teknologi IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,155 x 0,155 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      Mendukung 1,07 miliar warna
      Gamut warna (standar)
      NTSC 91%*, sRGB 109%*
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5 md (Abu-abu ke Abu-abu)*
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      Game SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      596,74 (H) x 335,66 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 83 kHz (H) / 59 - 61 Hz (V)
      sRGB
      Y
      Bebas kedipan
      Y
      Densitas Piksel
      163 PPI
      Mode LowBlue
      Y
      Lapisan Layar
      Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 2.0 x 2
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      Audio out

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Kenyamanan pengguna
      • Tombol Daya
      • Menu
      • Kecerahan
      • Masukan
      • Game SmartImage
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      Kunci Kensington
      MultiView
      • Mode PIP/PBP
      • 2x perangkat

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      < 0,3 W (tipikal)
      Mode menyala
      19,51 W (tipikal) (metode pengujian EnergyStar)
      Mode siaga
      <0,5 W (umum)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)
      Kelas Label Energi
      F

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      613 x 466 x 189  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      660 x 523 x 135  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      613 x 374 x 41  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      6,53  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      4,84  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      4,23  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 hingga 40  °C
      MTBF
      50.000 jam (tidak termasuk lampu latar)  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 hingga 60  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      • Bersertifikat TCO
      • WEEE
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • CU-EAC
      • TUV/ISO9241-307
      • BSMI
      • EPA
      • CCC
      • CECP
      • VCCI
      • ICES-003
      • cETLus
      • MEPS
      • CEL
      • CB
      • PSE
      • UKRAINA

    • Kabinet

      Warna
      Hitam / Gunmetal
      Selesai
      Mengkilat

    • Apa saja yang terdapat di kotak?

      Kabel
      Kabel HDMI, Kabel daya
      Monitor dengan dudukan
      Y
      Dokumentasi Pengguna
      Y

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Logo/merek dagang "IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.
    • Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
    • Area NTSC berdasarkan CIE1976
    • Area sRGB berdasarkan CIE1931
    • Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.