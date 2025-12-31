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Dihentikan

7FF2FPAS PhotoFrame

7FF2FPAS/00

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Putar slideshow, foto tunggal, thumbnail, atau tampilkan jam

Mode tampilan fleksibel memberi Anda kebebasan untuk menampilkan foto secara satu per satu, dalam mode thumbnail untuk pencarian cepat dan mudah, atau untuk membuat slideshow dari foto yang paling berharga.

Menampilkan dan mengelola foto pada kartu memori atau memori internal

Menampilkan dan mengelola foto pada kartu memori atau memori internal

Pengelola Kartu Memori terdiri dari dua pembaca kartu memori bawaan dan perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan, mengedit, menyimpan, dan mengelola foto di kartu memori Anda langsung dalam satu langkah praktis - tanpa menggunakan PC.

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