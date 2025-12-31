2 year warranty
Dihentikan
7FF2FPAS/00
Mode tampilan fleksibel memberi Anda kebebasan untuk menampilkan foto secara satu per satu, dalam mode thumbnail untuk pencarian cepat dan mudah, atau untuk membuat slideshow dari foto yang paling berharga.
Pengelola Kartu Memori terdiri dari dua pembaca kartu memori bawaan dan perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan, mengedit, menyimpan, dan mengelola foto di kartu memori Anda langsung dalam satu langkah praktis - tanpa menggunakan PC.
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