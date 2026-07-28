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  • Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak. Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak. Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak.
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    PureProtect Go 500 Series Air Purifier

    AC0520/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak.

    Nikmati udara bersih dan aman di rumah dengan kelegaan cepat dari alergen, bakteri, virus, bau dan polutan gas. Menghilangkan 99,97% partikel, dengan energi dan kebisingan minimal. Dengan aromaterapi bawaan, semua dalam desain ramping dan kompak.

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    PureProtect Go 500 Series Air Purifier

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    Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak.

    Menangkap alergen dan polutan secara efektif

    • Memurnikan ruangan hingga 25 m²
    • Pemurni terkecil kami
    • Masa pakai filter 3 tahun
    • Tingkat udara bersih 60 m³/jam (CADR)
    • Filter Karbon Aktif & HEPA
    Memurnikan ruangan hingga 25 m²

    Memurnikan ruangan hingga 25 m²

    Pemurni udara ini dapat menyegarkan udara di ruangan hingga 25 m² setiap jam (1), sehingga ideal untuk ruang kecil seperti kamar tidur, kamar bayi, dan kantor rumah.

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,97% partikel superhalus

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,97% partikel superhalus

    Filtrasi 3 lapis terdiri dari pre-filter, teknologi HEPA NanoProtect, dan Active Carbon menangkap 99,97% partikel sekecil 0,003 mikron (2) — lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui!

    Mengurangi alergen, bakteri, virus, bau, dan gas

    Mengurangi alergen, bakteri, virus, bau, dan gas

    Bernapaslah lebih lega dengan pemurnian udara menyeluruh yang mengurangi alergen, virus dan bakteri di udara, serta mengurangi gas berbahaya dan bau - dengan aman, tanpa ion, bahan kimia, atau emisi ozon. (3-6)

    Udara segar untuk rumah dengan hewan peliharaan

    Udara segar untuk rumah dengan hewan peliharaan

    Dirancang untuk rumah yang ramah hewan peliharaan, pemurni udara ini membantu mengurangi bulu hewan, alergen hewan peliharaan, dan bau terkait hewan peliharaan - sehingga rumah Anda terasa lebih segar setiap hari (3).

    Filter yang tahan lama hingga 3 tahun

    Filter yang tahan lama hingga 3 tahun

    Filter asli memastikan performa optimal selama 3 tahun (7), mengurangi kerumitan dan biaya. Pemurni udara menghitung masa pakai filter dan memberi tahu Anda saat perlu diganti.

    Sangat senyap tanpa gangguan cahaya

    Sangat senyap tanpa gangguan cahaya

    Dalam mode Tidur, pemurni udara beroperasi hanya pada 12 dB (8), lebih senyap dari suara dedaunan bergesekan. Selain itu, layar digital diredupkan untuk meminimalkan gangguan cahaya.

    Lebih hemat energi dibandingkan lampu biasa

    Lebih hemat energi dibandingkan lampu biasa

    Nikmati udara lebih bersih sambil menjaga tagihan listrik tetap rendah. Pada daya maksimum, pemurni udara hanya menggunakan 5 W, lebih hemat energi dari lampu tradisional.

    Kontrol sederhana dan intuitif

    Kontrol sederhana dan intuitif

    Beralih dengan mudah antara mode Tidur, Sedang, dan Turbo untuk menyesuaikan kebutuhan Anda sepanjang hari. Indikator perawatan filter memberi tahu Anda kapan saatnya membersihkan atau mengganti filter, membantu pemurni udara bekerja optimal.

    Tambahkan minyak esensial Anda sendiri dan nikmati aromaterapi menenangkan

    Tambahkan minyak esensial Anda sendiri dan nikmati aromaterapi menenangkan

    Nikmati udara lebih bersih dan aromaterapi menenangkan dengan minyak esensial favorit Anda untuk suasana segar yang personal.

    Dirancang sesuai dengan rumah Anda

    Dirancang sesuai dengan rumah Anda

    Dengan garis bersih dan siluet modern, pemurni udara ini melengkapi rumah Anda dengan indah, di mana pun Anda menempatkannya.

    Ukuran ringkas, udara bersih andal

    Ukuran ringkas, udara bersih andal

    Dengan tinggi hanya 27,5 cm dan lebar 17,0 cm, pemurni udara kompak ini ringan dan mudah dipindahkan ke seluruh rumah. Menghadirkan udara bersih dan andal, di mana pun Anda menempatkannya.

    Udara bersih, hanya saat Anda membutuhkannya

    Udara bersih, hanya saat Anda membutuhkannya

    Musim alergen sudah lewat? Cukup simpan pemurni udara kompak ini – siap digunakan kembali kapan pun Anda membutuhkannya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Warna
      Arctic White
      Konektivitas internet
      Tidak
      Kontrol suara
      Tidak
      Kompatibilitas smart home
      Tidak

    • Spesifikasi Teknis

      Sensor kualitas udara
      Tidak
      Tingkat suara min.
      12 dB
      Tingkat suara maks.
      38 dB

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      60 m³/jam
      Lapisan filter
      HEPA, Karbon Aktif, Prafilter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      • Ukuran ruangan maks. (1 ACH): 25 m²
      • Ukuran ruangan maks. (3,5 ACH): 7 m²

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,5 m
      Penjadwal
      Tidak
      Mode otomatis
      Tidak
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (3 tingkat)
      Peredupan layar otomatis
      Tidak
      Lampu tidur ambien
      Tidak
      Pengatur waktu
      Tidak
      Informasi kualitas udara
      Tidak
      Rekomendasi penggantian filter
      3 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Tidak

    • Berat dan dimensi

      Panjang Produk
      17,0 cm
      Lebar Produk
      17,0 cm
      Tinggi Produk
      27,5 cm
      Berat Produk
      1,25 kg
      Panjang Kemasan
      24,0 cm
      Lebar Kemasan
      24,0 cm
      Tinggi Kemasan
      33,0 cm
      Berat Kemasan
      1,89 kg

    • Efisiensi energi

      Tegangan
      100-240 V
      Daya Maksimum
      5 W

    • Pemeliharaan

      Servis
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • (1) Ukuran ruangan dihitung pada 1 ACH, berdasarkan GB/T18801-2022.
    • (2) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 mikron dan 0,3 mikron, institut iUTA.
    • (3) Dari udara yang melewati filter, diuji dengan tungau debu rumah, serbuk sari birch dan alergen kucing sesuai SOP 350.003 dari institut OFI Austria.
    • (4) Diuji sesuai GB21551.3-2010 dengan S. Albus, laboratorium pihak ketiga.
    • (5) Uji Tingkat Pengurangan Mikroba oleh laboratorium eksternal, dengan influenza (H1N1).
    • (6) Uji laboratorium GMT eksternal sesuai GB/T 18801-2022 dengan TVOC, Toluena dan NO2.
    • (7) Rata-rata yang dihitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaan.
    • (8) Tekanan suara, IEC 60704, pada jarak 1,5 m.
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