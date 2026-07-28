AC0520/10
Pemurni terkecil kami. Udara bersih. Ukuran kompak.
Nikmati udara bersih dan aman di rumah dengan kelegaan cepat dari alergen, bakteri, virus, bau dan polutan gas. Menghilangkan 99,97% partikel, dengan energi dan kebisingan minimal. Dengan aromaterapi bawaan, semua dalam desain ramping dan kompak.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pemurni udara ini dapat menyegarkan udara di ruangan hingga 25 m² setiap jam (1), sehingga ideal untuk ruang kecil seperti kamar tidur, kamar bayi, dan kantor rumah.
Filtrasi 3 lapis terdiri dari pre-filter, teknologi HEPA NanoProtect, dan Active Carbon menangkap 99,97% partikel sekecil 0,003 mikron (2) — lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui!
Bernapaslah lebih lega dengan pemurnian udara menyeluruh yang mengurangi alergen, virus dan bakteri di udara, serta mengurangi gas berbahaya dan bau - dengan aman, tanpa ion, bahan kimia, atau emisi ozon. (3-6)
Dirancang untuk rumah yang ramah hewan peliharaan, pemurni udara ini membantu mengurangi bulu hewan, alergen hewan peliharaan, dan bau terkait hewan peliharaan - sehingga rumah Anda terasa lebih segar setiap hari (3).
Filter asli memastikan performa optimal selama 3 tahun (7), mengurangi kerumitan dan biaya. Pemurni udara menghitung masa pakai filter dan memberi tahu Anda saat perlu diganti.
Dalam mode Tidur, pemurni udara beroperasi hanya pada 12 dB (8), lebih senyap dari suara dedaunan bergesekan. Selain itu, layar digital diredupkan untuk meminimalkan gangguan cahaya.
Nikmati udara lebih bersih sambil menjaga tagihan listrik tetap rendah. Pada daya maksimum, pemurni udara hanya menggunakan 5 W, lebih hemat energi dari lampu tradisional.
Beralih dengan mudah antara mode Tidur, Sedang, dan Turbo untuk menyesuaikan kebutuhan Anda sepanjang hari. Indikator perawatan filter memberi tahu Anda kapan saatnya membersihkan atau mengganti filter, membantu pemurni udara bekerja optimal.
Nikmati udara lebih bersih dan aromaterapi menenangkan dengan minyak esensial favorit Anda untuk suasana segar yang personal.
Dengan garis bersih dan siluet modern, pemurni udara ini melengkapi rumah Anda dengan indah, di mana pun Anda menempatkannya.
Dengan tinggi hanya 27,5 cm dan lebar 17,0 cm, pemurni udara kompak ini ringan dan mudah dipindahkan ke seluruh rumah. Menghadirkan udara bersih dan andal, di mana pun Anda menempatkannya.
Musim alergen sudah lewat? Cukup simpan pemurni udara kompak ini – siap digunakan kembali kapan pun Anda membutuhkannya.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Kinerja
Kegunaan
Fitur pengaman
Berat dan dimensi
Efisiensi energi
Pemeliharaan
Negara Asal
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.