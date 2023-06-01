Cari istilah

  • Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi

    Seri 600i Pemurni udara

    AC0650/10

    Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi

    Dengan menekan satu tombol, pembersih udara menghilangkan alergen dan polutan sekaligus dengan konsumsi energi minimal. Desainnya yang ringkas dan ramping menyatu serasi dengan interior rumah Anda. Kendalikan pembersih udara kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi Philips Air+.

    Seri 600i Pemurni udara

    Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi

    Membersihkan udara dari alergen dan polutan

    • Memurnikan udara hingga 44 m²
    • Beroperasi pada maks. 12 W.
    • Laju udara bersih (CADR) 170 m³/jam
    • Terhubung ke aplikasi Air+
    Menghilangkan polutan kurang dari 17 menit (3)

    Menghilangkan polutan kurang dari 17 menit (3)

    Pembersih udara kami mengalirkan udara bersih ke setiap sudut ruangan dengan CADR 170 m3/jam, membersihkan ruangan hingga 44 m2. Ucapkan selamat tinggal pada polutan seperti PM2.5, bakteri, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan banyak lagi dalam waktu kurang dari 17 menit (3).

    Menyaring 99,97% partikel hingga berukuran 0,003 mikron (1)

    Menyaring 99,97% partikel hingga berukuran 0,003 mikron (1)

    Sistem filtrasi 2 lapis kami yang menampilkan teknologi NanoProtect HEPA menangkap 99,97% partikel ultra-halus hingga yang berukuran 0,003 mikron (1) Teknologi NanoProtect HEPA tidak hanya memerangkap polutan, tetapi juga menggunakan muatan elektrostatis untuk menariknya, membersihkan udara hingga 2x lebih banyak dibandingkan penyaringan HEPA H13 tradisional, dengan efisiensi energi yang lebih tinggi(2).

    Menghilangkan virus dan aerosol dari udara (5)

    Menghilangkan virus dan aerosol dari udara (5)

    Hampir tidak ada yang luput dari VitaShield. Nikmati udara yang lebih murni dan bersih. Teknologi VitaShield menangkap aerosol, kuman, dan partikel sekecil 0,003 mikron, lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui. Diuji secara independen oleh laboratorium eksternal untuk menghilangkan virus H1N1 dari udara. Juga diuji untuk menghilangkan 99,99% virus HCov-E229 (5).

    Desain hemat energi

    Desain hemat energi

    Dapatkan udara yang lebih bersih dengan konsumsi energi yang minimal dan hemat biaya tagihan listrik Anda. Beroperasi dengan daya maks. 12 W, pembersih kami 2x lebih hemat energi daripada pembersih udara terkemuka lainnya (7). Dalam mode tidur, alat ini hanya mengkonsumsi 2 W, 30x lebih sedikit energi daripada bola lampu tradisional.

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Nikmati tidur tanpa gangguan dengan pembersih udara inovatif kami. Dalam mode tidur, alat ini beroperasi pada 19 dB (6), lebih senyap daripada bisikan. Selain itu, lampu tampilan digital diredupkan, sehingga meminimalkan gangguan cahaya. Dengan begini, udara di rumah Anda akan selalu bersih, bahkan di malam hari.

    Teruji secara menyeluruh untuk daya tahan dan kualitas yang tepercaya

    Teruji secara menyeluruh untuk daya tahan dan kualitas yang tepercaya

    Dengan memilih Philips, Anda memilih merek tepercaya dengan pengalaman lebih dari 80 tahun dalam perawatan udara dan teknologi kesehatan. Pembersih udara kami telah menjalani 170 tes pemeriksaan ketat sebelum dirilis dan disertifikasi oleh European Centre for Allergy Research Foundation.

    Kontrol pembersih udara Anda dengan aplikasi Philips Air+

    Kontrol pembersih udara Anda dengan aplikasi Philips Air+

    Gunakan aplikasi kami untuk kenyamanan dan kontrol ekstra. Dalam aplikasi, Anda dapat menyalakan dan mematikan pembersih udara, menyesuaikan pengaturan kecepatan, dan memantau status filter. Selain itu, pelajari lebih lanjut tentang pembersihan udara melalui koleksi artikel dalam aplikasi kami dan periksa data kualitas udara luar ruangan, yang tersedia untuk Anda kapan saja, di mana saja.

    Ukuran yang ringkas dan desain yang ramping

    Ukuran yang ringkas dan desain yang ramping

    Ukuran ringkas dan desain ramping dari pembersih udara kami menjadikannya pelengkap yang sempurna untuk semua ruangan, yang tentunya akan meningkatkan kebersihan udara dan keindahan rumah Anda. Dengan tinggi hanya 34 cm, sangat cocok untuk diletakkan di atas meja atau rak. Nikmati udara segar dan bersih dengan alat yang canggih.

    Indikator masa pakai filter

    Indikator masa pakai filter

    Alat membersih kami akan memberi tahu Anda kapan saatnya mengganti filter, sehingga Anda selalu mendapatkan kinerja optimal dengan upaya minimal. Selain itu, filter asli Philips kami menjamin kinerja optimal hingga 12 bulan, memastikan udara Anda bersih sepanjang tahun.

    3 kecepatan manual: sedang, turbo, mode tidur

    3 kecepatan manual: sedang, turbo, mode tidur

    Nikmati pembersihan udara dengan tiga pengaturan kecepatan yang berbeda yang tersedia di alat pembersih udara kami: tidur, medium, dan turbo. Untuk pembersihan udara yang efisien saat tingkat polusi sedang tinggi, cukup atur pembersih ke mode turbo untuk hasil tercepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Pemurni udara
      Teknologi
      NanoProtect HEPA
      Warna
      Putih, Silk Beige
      Bahan Primer
      Plastik
      Konektivitas internet
      Ya
      Jangkauan Wi-Fi
      2,4 GHz
      Kontrol suara
      Tidak

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      12 W
      Sensor kualitas udara
      Tidak
      Tingkat suara min.
      19 dB(A)
      Tingkat suara maks.
      49 dB(A)

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      170 m³/jam
      Lapisan filter
      HEPA, Prafilter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      44 m2

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,6 m
      Penjadwal
      Ya (di aplikasi)
      Mode otomatis
      Tidak
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (Tidur, Medium, Turbo)
      Lampu tidur ambien
      Tidak
      Informasi kualitas udara
      Tidak
      Antarmuka
      Digital (sentuh)
      Rekomendasi penggantian filter
      1 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      34,1 cm
      Berat Produk
      2,2 kg
      Lebar Produk
      23,7 cm
      Panjang Produk
      24,3 cm
      Panjang Kemasan
      26,3 cm
      Lebar Kemasan
      26,3 cm
      Tinggi Kemasan
      37,5 cm
      Berat Kemasan
      3,2 kg

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya saat siaga
      <1 W
      Tegangan
      100–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz

    • Pemeliharaan

      Garansi
      2 tahun

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Filter HEPA 2-in-1
      Aksesori Terkait 1
      FY0611

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • (1) Dari udara yang melewati filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
    • (2) Pembersih udara Philips memiliki Laju Penyaluran Udara Bersih dan efisiensi energi yang lebih tinggi dengan filter HEPA NanoProtect dibandingkan dengan filter HEPA H13, yang telah diuji sesuai GB/T 18801.
    • (3) Ini adalah waktu teoritis untuk satu kali pembersihan yang dihitung dengan membagi CADR 170 m²/jam dengan ukuran ruangan 48 m² (dengan asumsi ruangan memiliki luas lantai 20 m² dan tinggi 2,4 m).
    • (4) Dari udara yang mengalir melalui bahan filter, diuji dengan debu serbuk sari birch pada media filter menurut SOP 350.003 dari institusi OFI Austria.
    • (5) Uji laju pengurangan mikroba di laboratorium eksternal, dengan alat yang dijalankan dalam mode turbo selama 1,5 jam di ruangan uji yang terkontaminasi aerosol virus HCOV-229E. Meskipun berkaitan, HCOV-229E bukanlah SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.
    • (6) Tingkat kebisingan rata-rata, diuji sesuai IEC 60704-1 - 2020, MOD.
    • (7) CADR yang dinyatakan per Watt, pada daya maksimum, vs. 20 pembersih udara terlaris di Amazon Jerman, Maret 2023
    • (8) Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan waktu penggunaan rata-rata pengguna Philips dan data WHO tentang tingkat polusi di kota tersebut. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan. Hanya berlaku di negara tempat toko Philips tersedia.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

