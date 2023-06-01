AC0650/10
Pembersih udara ringkas kami yang paling hemat energi
Dengan menekan satu tombol, pembersih udara menghilangkan alergen dan polutan sekaligus dengan konsumsi energi minimal. Desainnya yang ringkas dan ramping menyatu serasi dengan interior rumah Anda. Kendalikan pembersih udara kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi Philips Air+.See all benefits
Pembersih udara kami mengalirkan udara bersih ke setiap sudut ruangan dengan CADR 170 m3/jam, membersihkan ruangan hingga 44 m2. Ucapkan selamat tinggal pada polutan seperti PM2.5, bakteri, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan banyak lagi dalam waktu kurang dari 17 menit (3).
Sistem filtrasi 2 lapis kami yang menampilkan teknologi NanoProtect HEPA menangkap 99,97% partikel ultra-halus hingga yang berukuran 0,003 mikron (1) Teknologi NanoProtect HEPA tidak hanya memerangkap polutan, tetapi juga menggunakan muatan elektrostatis untuk menariknya, membersihkan udara hingga 2x lebih banyak dibandingkan penyaringan HEPA H13 tradisional, dengan efisiensi energi yang lebih tinggi(2).
Hampir tidak ada yang luput dari VitaShield. Nikmati udara yang lebih murni dan bersih. Teknologi VitaShield menangkap aerosol, kuman, dan partikel sekecil 0,003 mikron, lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui. Diuji secara independen oleh laboratorium eksternal untuk menghilangkan virus H1N1 dari udara. Juga diuji untuk menghilangkan 99,99% virus HCov-E229 (5).
Dapatkan udara yang lebih bersih dengan konsumsi energi yang minimal dan hemat biaya tagihan listrik Anda. Beroperasi dengan daya maks. 12 W, pembersih kami 2x lebih hemat energi daripada pembersih udara terkemuka lainnya (7). Dalam mode tidur, alat ini hanya mengkonsumsi 2 W, 30x lebih sedikit energi daripada bola lampu tradisional.
Nikmati tidur tanpa gangguan dengan pembersih udara inovatif kami. Dalam mode tidur, alat ini beroperasi pada 19 dB (6), lebih senyap daripada bisikan. Selain itu, lampu tampilan digital diredupkan, sehingga meminimalkan gangguan cahaya. Dengan begini, udara di rumah Anda akan selalu bersih, bahkan di malam hari.
Dengan memilih Philips, Anda memilih merek tepercaya dengan pengalaman lebih dari 80 tahun dalam perawatan udara dan teknologi kesehatan. Pembersih udara kami telah menjalani 170 tes pemeriksaan ketat sebelum dirilis dan disertifikasi oleh European Centre for Allergy Research Foundation.
Gunakan aplikasi kami untuk kenyamanan dan kontrol ekstra. Dalam aplikasi, Anda dapat menyalakan dan mematikan pembersih udara, menyesuaikan pengaturan kecepatan, dan memantau status filter. Selain itu, pelajari lebih lanjut tentang pembersihan udara melalui koleksi artikel dalam aplikasi kami dan periksa data kualitas udara luar ruangan, yang tersedia untuk Anda kapan saja, di mana saja.
Ukuran ringkas dan desain ramping dari pembersih udara kami menjadikannya pelengkap yang sempurna untuk semua ruangan, yang tentunya akan meningkatkan kebersihan udara dan keindahan rumah Anda. Dengan tinggi hanya 34 cm, sangat cocok untuk diletakkan di atas meja atau rak. Nikmati udara segar dan bersih dengan alat yang canggih.
Alat membersih kami akan memberi tahu Anda kapan saatnya mengganti filter, sehingga Anda selalu mendapatkan kinerja optimal dengan upaya minimal. Selain itu, filter asli Philips kami menjamin kinerja optimal hingga 12 bulan, memastikan udara Anda bersih sepanjang tahun.
Nikmati pembersihan udara dengan tiga pengaturan kecepatan yang berbeda yang tersedia di alat pembersih udara kami: tidur, medium, dan turbo. Untuk pembersihan udara yang efisien saat tingkat polusi sedang tinggi, cukup atur pembersih ke mode turbo untuk hasil tercepat.
