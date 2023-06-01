Kontrol pembersih udara Anda dengan aplikasi Philips Air+

Gunakan aplikasi kami untuk kenyamanan dan kontrol ekstra. Dalam aplikasi, Anda dapat menyalakan dan mematikan pembersih udara, menyesuaikan pengaturan kecepatan, dan memantau status filter. Selain itu, pelajari lebih lanjut tentang pembersihan udara melalui koleksi artikel dalam aplikasi kami dan periksa data kualitas udara luar ruangan, yang tersedia untuk Anda kapan saja, di mana saja.