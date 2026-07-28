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  • Pemurni udara kompak paling hemat energi kami. Pemurni udara kompak paling hemat energi kami. Pemurni udara kompak paling hemat energi kami.
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    PureProtect Lite 700 Series Air Purifier

    AC0720/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pemurni udara kompak paling hemat energi kami.

    Nikmati udara bersih dan aman di rumah dengan perlindungan cepat dari alergen, bakteri, virus, bau dan polutan gas. Menyaring 99,97% partikel, dengan konsumsi energi dan kebisingan minimal. Dengan desain ramping, lampu ambient opsional, dan kontrol pintar.

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    PureProtect Lite 700 Series Air Purifier

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    Pemurni udara kompak paling hemat energi kami.

    Menangkap alergen dan polutan secara efektif

    • Memurnikan ruangan hingga 75 m²
    • Pemurni udara paling hemat energi kami
    • Masa pakai filter 3 tahun
    • Tingkat udara bersih (CADR) 180 m³/jam
    • Filter Karbon Aktif & HEPA
    Memurnikan ruangan hingga 75 m²

    Memurnikan ruangan hingga 75 m²

    Dengan CADR 180 m³/jam (1), pemurni ini dapat menyegarkan udara di ruangan hingga 75 m² setiap jam (2), sehingga ideal untuk kamar tidur, kantor, dan ruang serupa.

    Pemurni paling hemat energi dan kompak kami

    Pemurni paling hemat energi dan kompak kami

    Pemurni udara ini memberikan performa pembersihan kuat dengan hanya menggunakan 14 W, sehingga membantu Anda menjaga konsumsi energi dan biaya operasional tetap rendah.

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,97% partikel superhalus

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,97% partikel superhalus

    Filtrasi 3 lapis terdiri dari pre-filter, HEPA NanoProtect, dan Active Carbon menangkap 99,97% partikel sekecil 0,003 mikron (3) — lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui!

    Menghilangkan alergen, bakteri, virus, bau, dan gas

    Menghilangkan alergen, bakteri, virus, bau, dan gas

    Bernapas lebih lega dengan pemurnian udara menyeluruh yang menghilangkan 99,99% alergen, 99,9% virus dan bakteri di udara, serta mengurangi gas berbahaya dan bau tidak sedap - dengan aman, tanpa ion, bahan kimia, atau emisi ozon. (4-7)

    Udara segar untuk rumah dengan hewan peliharaan

    Udara segar untuk rumah dengan hewan peliharaan

    Dirancang untuk rumah dengan hewan peliharaan, pemurni udara ini membantu mengurangi bulu hewan, alergen hewan peliharaan, dan bau terkait hewan peliharaan - sehingga rumah Anda terasa lebih segar setiap hari (3). Bersertifikat ECARF ramah alergi.

    Filter yang tahan lama hingga 3 tahun

    Filter yang tahan lama hingga 3 tahun

    Filter asli memastikan kinerja optimal selama 3 tahun (8), mengurangi kerumitan dan biaya. Pemurni udara menghitung masa pakai filter dan memberi tahu Anda saat perlu penggantian.

    Kontrol pemurni udara Anda dari mana saja dengan aplikasi Philips Air+

    Kontrol pemurni udara Anda dari mana saja dengan aplikasi Philips Air+

    Pasangkan perangkat Anda dengan aplikasi Air+ untuk mengontrol pemurni udara dari jarak jauh, mengatur jadwal dan timer, menggunakan perintah suara dengan Google Assistant dan Alexa, serta berbagi akses dengan anggota keluarga.

    Sangat senyap tanpa gangguan cahaya

    Sangat senyap tanpa gangguan cahaya

    Dalam mode Tidur, pemurni udara beroperasi hanya pada 11 dB (9), lebih senyap dari suara dedaunan bergesekan. Selain itu, layar digital diredupkan untuk meminimalkan gangguan cahaya.

    Cahaya ambient yang menenangkan

    Cahaya ambient yang menenangkan

    Ciptakan suasana hangat dan menenangkan dengan cincin cahaya ambient opsional. Baik saat Anda bersantai di malam hari atau menciptakan suasana nyaman, cahaya lembut menambahkan sentuhan menenangkan di ruangan mana pun sementara pemurni udara membersihkan udara dengan senyap.

    Kontrol sederhana dan intuitif

    Kontrol sederhana dan intuitif

    Beralih dengan mudah antara mode Tidur, Sedang, dan Turbo untuk menyesuaikan kebutuhan Anda sepanjang hari. Indikator perawatan filter memberi tahu Anda kapan waktunya membersihkan atau mengganti filter, membantu pemurni udara berkinerja optimal.

    Ukuran yang ringkas dan desain yang ramping

    Ukuran yang ringkas dan desain yang ramping

    Dengan garis desain yang bersih dan siluet modern, pemurni udara ini melengkapi rumah Anda dengan indah. Dengan tinggi hanya 34,3 cm dan lebar 22,2 cm, bentuknya yang kompak menyatu dengan sempurna di ruangan mana pun.

    Tidur dan bangun dengan udara yang bersih dan segar

    Tidur dan bangun dengan udara yang bersih dan segar

    Pilih Bangun Tidur Segar untuk secara perlahan meningkatkan kecepatan pemurnian udara sebelum Anda bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar membersihkan udara kamar Anda secara menyeluruh sebelum Anda tidur dan menyambut Anda dengan lampu tidur yang nyaman dan hangat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Warna
      Arctic White
      Konektivitas internet
      Ya (Air+)
      Kontrol suara
      Ya (Alexa, Google Home)
      Kompatibilitas smart home
      Perangkat iPhone dan Android

    • Spesifikasi Teknis

      Sensor kualitas udara
      Tidak
      Tingkat suara min.
      11 dB
      Tingkat suara maks.
      42 dB

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      180 m³/jam
      Lapisan filter
      HEPA, Karbon Aktif, Prafilter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      • Ukuran ruangan maks. (1 ACH): 75 m²
      • Ukuran ruangan maks. (3,5 ACH): 21,5 m²

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,5 m
      Penjadwal
      Ya (di aplikasi)
      Mode otomatis
      Tidak
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (3 tingkat)
      Peredupan layar otomatis
      Ya
      Lampu tidur ambien
      Ya
      Pengatur waktu
      Ya (di aplikasi)
      Informasi kualitas udara
      Tidak
      Rekomendasi penggantian filter
      3 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Ya

    • Berat dan dimensi

      Panjang Produk
      22,2 cm
      Lebar Produk
      22,2 cm
      Tinggi Produk
      34,3 cm
      Berat Produk
      2,16 kg
      Panjang Kemasan
      26,9 cm
      Lebar Kemasan
      26,9 cm
      Tinggi Kemasan
      37,4 cm
      Berat Kemasan
      2,89 kg

    • Efisiensi energi

      Tegangan
      100-240 V
      Daya Maksimum
      14 W

    • Pemeliharaan

      Servis
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      FY0700/30

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • (1) CADR diuji oleh laboratorium pihak ketiga bersertifikat, berdasarkan GB/T18801-2022.
    • (2) Ukuran ruangan dihitung pada 1 ACH, berdasarkan GB/T18801-2022.
    • (3) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 mikron dan 0,3 mikron, institut iUTA.
    • (4) Dari udara yang melewati filter, diuji dengan tungau debu rumah, serbuk sari birch dan alergen kucing sesuai SOP 350.003 dari institut OFI Austria.
    • (5) Uji Tingkat Pengurangan Mikroba oleh laboratorium eksternal, dengan influenza (H1N1) di ruang uji 30 m³, menggunakan mode turbo selama 1,5 jam.
    • (6) Diuji sesuai GB21551.3-2010 dengan S. Albus, ruang 30 m³, 1,5 jam, mode Turbo, laboratorium pihak ketiga.
    • (7) Uji laboratorium GMT eksternal sesuai GB/T 18801-2022 dengan TVOC, Toluena dan NO2.
    • (8) Rata-rata perhitungan. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaan.
    • (9) Tekanan suara, IEC 60704, pada jarak 1,5 m.
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