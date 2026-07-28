AC0720/10
Pemurni udara kompak paling hemat energi kami.
Nikmati udara bersih dan aman di rumah dengan perlindungan cepat dari alergen, bakteri, virus, bau dan polutan gas. Menyaring 99,97% partikel, dengan konsumsi energi dan kebisingan minimal. Dengan desain ramping, lampu ambient opsional, dan kontrol pintar.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan CADR 180 m³/jam (1), pemurni ini dapat menyegarkan udara di ruangan hingga 75 m² setiap jam (2), sehingga ideal untuk kamar tidur, kantor, dan ruang serupa.
Pemurni udara ini memberikan performa pembersihan kuat dengan hanya menggunakan 14 W, sehingga membantu Anda menjaga konsumsi energi dan biaya operasional tetap rendah.
Filtrasi 3 lapis terdiri dari pre-filter, HEPA NanoProtect, dan Active Carbon menangkap 99,97% partikel sekecil 0,003 mikron (3) — lebih kecil dari virus terkecil yang diketahui!
Bernapas lebih lega dengan pemurnian udara menyeluruh yang menghilangkan 99,99% alergen, 99,9% virus dan bakteri di udara, serta mengurangi gas berbahaya dan bau tidak sedap - dengan aman, tanpa ion, bahan kimia, atau emisi ozon. (4-7)
Dirancang untuk rumah dengan hewan peliharaan, pemurni udara ini membantu mengurangi bulu hewan, alergen hewan peliharaan, dan bau terkait hewan peliharaan - sehingga rumah Anda terasa lebih segar setiap hari (3). Bersertifikat ECARF ramah alergi.
Filter asli memastikan kinerja optimal selama 3 tahun (8), mengurangi kerumitan dan biaya. Pemurni udara menghitung masa pakai filter dan memberi tahu Anda saat perlu penggantian.
Pasangkan perangkat Anda dengan aplikasi Air+ untuk mengontrol pemurni udara dari jarak jauh, mengatur jadwal dan timer, menggunakan perintah suara dengan Google Assistant dan Alexa, serta berbagi akses dengan anggota keluarga.
Dalam mode Tidur, pemurni udara beroperasi hanya pada 11 dB (9), lebih senyap dari suara dedaunan bergesekan. Selain itu, layar digital diredupkan untuk meminimalkan gangguan cahaya.
Ciptakan suasana hangat dan menenangkan dengan cincin cahaya ambient opsional. Baik saat Anda bersantai di malam hari atau menciptakan suasana nyaman, cahaya lembut menambahkan sentuhan menenangkan di ruangan mana pun sementara pemurni udara membersihkan udara dengan senyap.
Beralih dengan mudah antara mode Tidur, Sedang, dan Turbo untuk menyesuaikan kebutuhan Anda sepanjang hari. Indikator perawatan filter memberi tahu Anda kapan waktunya membersihkan atau mengganti filter, membantu pemurni udara berkinerja optimal.
Dengan garis desain yang bersih dan siluet modern, pemurni udara ini melengkapi rumah Anda dengan indah. Dengan tinggi hanya 34,3 cm dan lebar 22,2 cm, bentuknya yang kompak menyatu dengan sempurna di ruangan mana pun.
Pilih Bangun Tidur Segar untuk secara perlahan meningkatkan kecepatan pemurnian udara sebelum Anda bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar membersihkan udara kamar Anda secara menyeluruh sebelum Anda tidur dan menyambut Anda dengan lampu tidur yang nyaman dan hangat.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Kinerja
Kegunaan
Fitur pengaman
Berat dan dimensi
Efisiensi energi
Pemeliharaan
Kompatibilitas
Negara Asal
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