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  • Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
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  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Main in-use photograph Philips 800 Series Air Purifier
  • Front Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • 900 Series
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20

Dihentikan

800 SeriesPembersih Udara Ringkas

AC0820/20

4.7

| (160) Ulasan | 92% Merekomendasikan produk ini

1 award

Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)

Hanya dengan menekan satu tombol, pembersih udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda agar senantiasa bersih dan aman. Udara bersih dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 190 m³/jam.

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Menghilangkan 99% virus, alergen, dan polutan (2,3,6)

Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)

  • Hingga 49 m2/532 ft2

  • Laju penyaluran udara bersih (CADR) 190 m³/jam

  • Filter HEPA

Kinerja Tinggi, sesuai untuk ruangan dengan luas hingga 48 m²

Kinerja Tinggi, sesuai untuk ruangan dengan luas hingga 48 m²

Sirkulasi aliran udara yang efektif melingkupi ruangan dengan luas hingga 48 m² dan menyalurkan udara bersih ke setiap sudut ruangan. Laju penyaluran udara bersih (CADR) pun meningkat menjadi 190 m³/jam. Udara dalam dimensi seluas 20 m² dapat dibersihkan hanya dalam 16 menit. (1)

Menyaring 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron

Menyaring 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron

Penyaringan 2 lapis dengan NanoProtect HEPA dan prafilter menangkap 99,5% partikel superhalus berukuran 0,003 mikron (3). Artinya, Anda aman dari PM2.5, bakteri, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan polutan lainnya. Disertifikasi oleh European Centre for Allergy Research Foundation.

Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

Menangkap aerosol, termasuk yang kemungkinan mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid health-group membuktikan mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol dari udara (2). Juga telah diuji untuk virus corona (4).

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_AWARD-1679510

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.7

dari 5

160

Ulasan

92%

Merekomendasikan produk ini

14/12/2021

Indonesia

Indonesia

Luar biasa seperti rating bintangnya

Krn ada anabul yg tdr di kmr & tdk ada ventilasi alami yg baik akhirnya memutuskan utk beli, gak nyesel sama skali, skrg uda hampir setahun & ada foto stlah 6 bln pemakaian (wahhh kotor bgt filternya), bersyukur uda pilih pembersih udara AC0820/20

Keunggulan

Ukuran pas tdk terlalu besar, harga masih oke, model jg cantik, penggunaan mudah sekali

Kekurangan

Tidak ada, serius!!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2021-06-14

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2021-06-14

15/11/2021

Indonesia

Indonesia

Produk berkualitas

Produk pembersih udara yang berkualitas dan mudah untuk digunakan, sangat praktis dan membantu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik

Keunggulan

Kualitas produk bagus

Kekurangan

Fitur-fitur kurang lengkap

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2021-10-15

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2021-10-15

17/06/2020

Indonesia

Indonesia

Bekerja sangat baik sejak malam pertama

Produk ini bekerja sangat baik bahkan sejak hari pertama dipasang. Saya sendiri bisa merasakan beberapa bau lembab di kamar berkurang, bahkan saya yang biasa kena alergi debu setiap pagi jadi jauh berkurang. Sangat direkomendasikan untuk orang yang butuh kualitas udara terbaik di kamar, apalagi di situasi wabah seperti sekarang. Hanya saja akan lebih baik jika kabel yang disediakan cukup panjang, yang ada sekarang menjangkau tidak cukup jauh dari sisi tempat tidur saya.

Keunggulan

Alat sangat sensitif mendeteksi kualitas udara, pengoperasian mudah, hasil langsung terasa, daya kecil

Kekurangan

Kabel yang kurang panjang, cukup bising saat dinyalakan modus otomatis dan kualitas udara ruangan di level buruk (merah)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2020-05-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 800 Series AC0820/20 Pembersih Udara Ringkas

Tanggal Penggunaan 2020-05-16

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Penafian

  1. (1)Dari udara yang mengalir melalui filter, waktu teoritis untuk satu kali pembersihan dihitung dengan membagi CADR 190 ㎥/jam dengan ukuran ruangan 48 m² (dengan asumsi luas ruangan 20 ㎡ dengan tinggi 2,4 m).

  2. (2)Uji Tingkat Reduksi Mikroba yang dilakukan di Airmid Healthgroup Ltd di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat menjadi bagian dari rencana perlindungan (EPA AS).

  3. (3)Dari udara yang melewati filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.

  4. (4)Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal di dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.

  5. (5)Rekomendasi masa pakai untuk perangkat didasarkan pada penghitungan teoretis nilai regional rata-rata tahunan partikel udara berbahaya di luar ruangan dan penggunaan pembersih udara setiap hari selama 16 jam dalam mode otomatis.

  6. (6)Diuji pada media filter sekali jalan dengan laju aliran udara 5,33 cm/dtk, oleh lab pihak ketiga./Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai dengan JISB 9908-2011

  7. (7)Tekanan suara rata-rata yang dihitung pada jarak 1,5 meter dari perangkat, berdasarkan pengukuran menurut IEC 60704. Tingkat tekanan suara bergantung pada konstruksi ruangan, dekorasi, serta posisi perangkat dan pendengar.

  8. (8)Dibandingkan pendahulunya FY0194; 99,97% vs. 99,5% penyaringan partikel