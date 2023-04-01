AC0850/20
Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)
Hanya dengan menekan satu tombol, pembersih udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda agar senantiasa bersih dan aman. Udara bersih dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 190 m³/jam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sirkulasi aliran udara kuat secara efektif menjangkau ruangan dengan luas hingga 49 m² dan menyalurkan udara bersih ke setiap sudut ruangan. Ini mendorong penyaluran udara bersih (CADR) hingga 190 m³/jam. Ruangan seluas 20 m² dapat dibersihkan hanya dalam 16 menit. (1)
Penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, filter Karbon Aktif, dan prafilter menangkap 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron (3). Artinya, Anda aman dari PM2.5, bakteri (7), serbuk sari, debu, serpih kulit hewan, gas, dan polutan lainnya. Mendapatkan sertifikasi dari European Centre for Allergy Research Foundation.
Menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid healthgroup membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol di udara (2). Juga telah diuji untuk virus corona (4).
Memindai udara 1.000x per detik untuk mendeteksi partikel halus. Melaporkan kualitas udara secara real-time dan memilih kecepatan yang sesuai secara cerdas (dalam mode otomatis).
Pemurni udara Philips telah melalui 170 uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dikirim dari pabrik. Alat ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti.
Dalam mode Tidur, pembersih udara beroperasi nyaris tanpa suara untuk memberikan udara bersih ketika Anda tidur.
Dengan fitur hemat energi, pemurni udara ini memiliki daya operasi maks. 20 W, setara dengan satu bohlam standar.
Dapatkan informasi kualitas udara di rumah Anda secara real-time dengan mudah. Layarnya akan menunjukkan kadar alergen, gas, dan PM2.5 dengan ring warna yang intuitif
Pembersih udara ini menghitung secara akurat masa pakai filter berdasarkan tingkat polusi dan waktu operasi. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan ketika filter perlu diganti untuk memudahkan perawatan.
Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman pintar yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini mendeteksi semua polutan di dalam dan luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Dengan Air+, pegang kendali baik saat berada di dalam maupun luar rumah. Beri instruksi dengan kontrol suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home.
Filter pengganti yang kompatibel untuk perangkat ini adalah FY0910. Filter baru ini menggantikan model sebelumnya, FY0293, dan menawarkan kinerja yang lebih baik.
Efisiensi energi
Pemeliharaan
Konektivitas
Berat dan dimensi
Kinerja
Kegunaan
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