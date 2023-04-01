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  • Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1) Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1) Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)

    Seri 800i Pembersih Udara Ringkas

    AC0850/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)

    Hanya dengan menekan satu tombol, pembersih udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda agar senantiasa bersih dan aman. Udara bersih dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 190 m³/jam.

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    Seri 800i Pembersih Udara Ringkas

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    Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 16 menit (1)

    Menghilangkan 99% virus, alergen, dan polutan (2,3,6)

    • Kinerja unggulan
    • Pengoperasian yang praktis
    • Kontrol mudah
    • Terhubung dengan aplikasi Air+
    Performa Tinggi, sesuai untuk ruangan dengan luas hingga 49 m²

    Performa Tinggi, sesuai untuk ruangan dengan luas hingga 49 m²

    Sirkulasi aliran udara kuat secara efektif menjangkau ruangan dengan luas hingga 49 m² dan menyalurkan udara bersih ke setiap sudut ruangan. Ini mendorong penyaluran udara bersih (CADR) hingga 190 m³/jam. Ruangan seluas 20 m² dapat dibersihkan hanya dalam 16 menit. (1)

    Menyaring 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron

    Menyaring 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron

    Penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, filter Karbon Aktif, dan prafilter menangkap 99,5% partikel halus berukuran 0,003 mikron (3). Artinya, Anda aman dari PM2.5, bakteri (7), serbuk sari, debu, serpih kulit hewan, gas, dan polutan lainnya. Mendapatkan sertifikasi dari European Centre for Allergy Research Foundation.

    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid healthgroup membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol di udara (2). Juga telah diuji untuk virus corona (4).

    Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

    Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

    Memindai udara 1.000x per detik untuk mendeteksi partikel halus. Melaporkan kualitas udara secara real-time dan memilih kecepatan yang sesuai secara cerdas (dalam mode otomatis).

    Diuji secara menyeluruh demi kualitas yang andal

    Diuji secara menyeluruh demi kualitas yang andal

    Pemurni udara Philips telah melalui 170 uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dikirim dari pabrik. Alat ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti.

    Pengoperasian supersenyap dalam mode Tidur

    Pengoperasian supersenyap dalam mode Tidur

    Dalam mode Tidur, pembersih udara beroperasi nyaris tanpa suara untuk memberikan udara bersih ketika Anda tidur.

    Hemat energi

    Hemat energi

    Dengan fitur hemat energi, pemurni udara ini memiliki daya operasi maks. 20 W, setara dengan satu bohlam standar.

    Tampilan kualitas udara

    Tampilan kualitas udara

    Dapatkan informasi kualitas udara di rumah Anda secara real-time dengan mudah. Layarnya akan menunjukkan kadar alergen, gas, dan PM2.5 dengan ring warna yang intuitif

    Indikator filter pintar

    Indikator filter pintar

    Pembersih udara ini menghitung secara akurat masa pakai filter berdasarkan tingkat polusi dan waktu operasi. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan ketika filter perlu diganti untuk memudahkan perawatan.

    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman pintar yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini mendeteksi semua polutan di dalam dan luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Dengan Air+, pegang kendali baik saat berada di dalam maupun luar rumah. Beri instruksi dengan kontrol suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home.

    Filter pengganti baru

    Filter pengganti baru

    Filter pengganti yang kompatibel untuk perangkat ini adalah FY0910. Filter baru ini menggantikan model sebelumnya, FY0293, dan menawarkan kinerja yang lebih baik.

    Spesifikasi Teknis

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya maks.
      20  W
      Konsumsi daya saat siaga
      <=5  W
      Tegangan
      220–240  V

    • Pemeliharaan

      Filter pengganti
      Filter HEPA+AC FY0910 – 12 bulan
      Servis
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Konektivitas

      Aplikasi, tersambung melalui Wi-Fi
      Air+
      Kompatibilitas smartphone
      Perangkat iPhone dan Android
      Kontrol suara
      Alexa, Google Home (7)

    • Berat dan dimensi

      Berat
      2,4  kg
      Warna
      Putih

    • Kinerja

      Lapisan penyaringan
      HEPA, Karbon Aktif, Pra-filter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Penyaringan alergen
      99,99%
      Penyaringan virus dan aerosol
      99,9%
      Ukuran ruangan (NRCC)
      49 ㎡
      Sensor kualitas udara
      Partikel PM2.5

    • Kegunaan

      Tingkat suara min. (mode Tidur)
      19  dB
      Tingkat suara maks. (mode Turbo)
      49  dB
      Mode otomatis
      Ya
      Panjang kabel
      1,6  m
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan manual
      3 (Tidur, Kecepatan 1, Turbo)
      Informasi kualitas udara
      Ring warna
      Lampu sekitar otomatis
      Tidak

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    Ulasan

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    • (1) Dari udara yang mengalir melalui filter, waktu teoritis untuk satu kali pembersihan dihitung dengan membagi CADR 190 ㎥/jam dengan ukuran ruangan 48 m² (dengan asumsi luas ruangan 20 ㎡ dengan tinggi 2,4 m).
    • (2)Diuji oleh Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara; reduksi diukur dalam mode Turbo setelah 10–20 menit. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat mendukung perlindungan secara keseluruhan (EPA AS).
    • (3)Dari udara yang melewati filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
    • (4)Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal di dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.
    • (5)Rekomendasi masa pakai untuk perangkat didasarkan pada penghitungan teoretis nilai regional rata-rata tahunan partikel udara berbahaya di luar ruangan dan penggunaan pembersih udara setiap hari selama 16 jam dalam mode otomatis.
    • (6)Diuji pada media filter sekali jalan dengan laju aliran udara 5,33 cm/dtk, oleh lab pihak ketiga./Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai dengan JISB 9908-2011
    • (7)Ketersediaan Alexa dan Google Home bergantung pada lokasi Anda.
    • (9) Tingkat noise rata-rata, berdasarkan GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Tingkat suara dapat berubah tergantung kondisi ruangan dan lokasi perangkat Anda.
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