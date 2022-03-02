AC1715/20
Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1)
Hanya dengan menekan satu tombol, permurni udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda sehingga rumah tetap bersih dan aman. Membersihkan udara dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 300 m³/jam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknologi VitaShield menangkap aerosol dan partikel yang berukuran lebih kecil dari virus corona terkecil yang diketahui (6). Nyaris tidak ada yang lolos dari VitaShield—virus dimatikan dan terperangkap di dalamnya. Diuji secara independen oleh Airmid Healthgroup untuk membasmi hingga 99,9% virus dan aerosol dari udara (2). Juga diuji untuk virus corona (7).
Sensor profesional AeraSense secara akurat memindai udara 1000x per detik untuk mendeteksi polutan berbahaya dan secara cerdas memilih kecepatan yang tepat untuk setiap lingkungan. Teknologi ini menampilkan kualitas udara secara real time, menunjukkan tingkat alergen dan PM2.5 dalam bentuk angka, serta cincin warna yang intuitif.
Alat pemurni Philips melalui 170 pengujian wajib dan pemeriksaan ketat sebelum dirilis dari pabrik dan mendapat sertifikasi dari European Centre for Allergy Research Foundation. Alat ini melewati pengujian masa pakai dan ketahanan yang ketat untuk pengoperasian kontinu (24/7).
Dalam mode tidur, alat pemurni beroperasi hampir tanpa suara untuk menghasilkan udara yang bersih saat Anda tidur. Indeks kualitas udara dan lampu pada antarmukanya dapat diredupkan atau dimatikan agar tidak ada gangguan cahaya.
Dengan desain bodi plastik silinder yang ringkas dan sederhana, pemurni udara mudah dibersihkan. Alat ini menggunakan filter terpadu 3in1 agar Anda tidak perlu mengganti filternya satu per satu.
Berkat desain hemat energinya, pemurni udara ini beroperasi dengan daya maks. 27 W, setara dengan bola lampu pijar. Alat ini mematuhi standar global yang ketat dengan grade yang sangat efisien.
Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman canggih yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini melacak semua polutan di dalam dan di luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Air+ memastikan Anda tetap memegang kendali, baik saat di rumah maupun di luar. Kendalikan udara di rumah Anda dengan suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (9).
Filter menyalurkan udara bersih ke setiap sudut ruangan pada CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) sebesar 300 m3/jam. Berkatnya, udara di ruangan menjadi bersih menyeluruh dan bebas dari bakteri, virus, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, tungau debu, gas berbahaya, bau, dan polutan lainnya. Sistem membersihkan udara di ruangan seluas 20 m2 hanya dalam 10 menit. (1)
Hanya pemurni udara Philips yang dilengkapi dengan sistem penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, karbon aktif, dan pra-filter yang mampu membasmi 99,97% partikel hingga yang berukuran sekecil 0,003 mikron (3). Teknologi NanoProtect HEPA tak hanya menangkap polutan, tetapi juga menggunakan daya elektrostatis untuk menariknya sehingga mampu membersihkan udara 2X lebih efektif dibandingkan dengan sistem filter HEPA H13 dengan konsumsi daya yang lebih rendah (5).
Masa pakai filter yang panjang berarti penghematan jangka panjang. Filter NanoProtect HEPA Philips membantu Anda menghemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan pemurni udara terkemuka lainnya (14). Periksa indikator masa pakai filter di layar digital pemurni udara Anda untuk mengetahui waktu penggantian filter.
Efisiensi energi
Pemeliharaan
Konektivitas
Berat dan dimensi
Kinerja
Kegunaan
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