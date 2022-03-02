Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman canggih yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini melacak semua polutan di dalam dan di luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Air+ memastikan Anda tetap memegang kendali, baik saat di rumah maupun di luar. Kendalikan udara di rumah Anda dengan suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (9).