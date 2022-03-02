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  • Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1) Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1) Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1)

    1000i Series Pemurni Udara untuk Ruangan Medium

    AC1715/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1)

    Hanya dengan menekan satu tombol, permurni udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda sehingga rumah tetap bersih dan aman. Membersihkan udara dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 300 m³/jam.

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    1000i Series Pemurni Udara untuk Ruangan Medium

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    Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 10 menit (1)

    Menghilangkan 99,9% virus, alergen, dan polutan (2,3,4)

    • Memurnikan udara ruangan hingga 78 m²
    • Laju penyaluran udara bersih (CADR) 300 ㎥/jam
    • Filter HEPA & karbon aktif
    • Terhubung dengan aplikasi Air+
    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Teknologi VitaShield menangkap aerosol dan partikel yang berukuran lebih kecil dari virus corona terkecil yang diketahui (6). Nyaris tidak ada yang lolos dari VitaShield—virus dimatikan dan terperangkap di dalamnya. Diuji secara independen oleh Airmid Healthgroup untuk membasmi hingga 99,9% virus dan aerosol dari udara (2). Juga diuji untuk virus corona (7).

    Sensor profesional untuk pemurnian cerdas

    Sensor profesional untuk pemurnian cerdas

    Sensor profesional AeraSense secara akurat memindai udara 1000x per detik untuk mendeteksi polutan berbahaya dan secara cerdas memilih kecepatan yang tepat untuk setiap lingkungan. Teknologi ini menampilkan kualitas udara secara real time, menunjukkan tingkat alergen dan PM2.5 dalam bentuk angka, serta cincin warna yang intuitif.

    Teruji dan bersertifikasi untuk kualitas yang bisa diandalkan

    Teruji dan bersertifikasi untuk kualitas yang bisa diandalkan

    Alat pemurni Philips melalui 170 pengujian wajib dan pemeriksaan ketat sebelum dirilis dari pabrik dan mendapat sertifikasi dari European Centre for Allergy Research Foundation. Alat ini melewati pengujian masa pakai dan ketahanan yang ketat untuk pengoperasian kontinu (24/7).

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Dalam mode tidur, alat pemurni beroperasi hampir tanpa suara untuk menghasilkan udara yang bersih saat Anda tidur. Indeks kualitas udara dan lampu pada antarmukanya dapat diredupkan atau dimatikan agar tidak ada gangguan cahaya.

    Perawatan yang mudah

    Perawatan yang mudah

    Dengan desain bodi plastik silinder yang ringkas dan sederhana, pemurni udara mudah dibersihkan. Alat ini menggunakan filter terpadu 3in1 agar Anda tidak perlu mengganti filternya satu per satu.

    Hemat energi

    Hemat energi

    Berkat desain hemat energinya, pemurni udara ini beroperasi dengan daya maks. 27 W, setara dengan bola lampu pijar. Alat ini mematuhi standar global yang ketat dengan grade yang sangat efisien.

    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman canggih yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini melacak semua polutan di dalam dan di luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Air+ memastikan Anda tetap memegang kendali, baik saat di rumah maupun di luar. Kendalikan udara di rumah Anda dengan suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (9).

    Membersihkan udara secara menyeluruh di ruangan seluas hingga 36 m²

    Membersihkan udara secara menyeluruh di ruangan seluas hingga 36 m²

    Filter menyalurkan udara bersih ke setiap sudut ruangan pada CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) sebesar 300 m3/jam. Berkatnya, udara di ruangan menjadi bersih menyeluruh dan bebas dari bakteri, virus, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, tungau debu, gas berbahaya, bau, dan polutan lainnya. Sistem membersihkan udara di ruangan seluas 20 m2 hanya dalam 10 menit. (1)

    Menghilangkan 99,97% partikel kecil tak kasat mata dari udara (10)

    Menghilangkan 99,97% partikel kecil tak kasat mata dari udara (10)

    Hanya pemurni udara Philips yang dilengkapi dengan sistem penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, karbon aktif, dan pra-filter yang mampu membasmi 99,97% partikel hingga yang berukuran sekecil 0,003 mikron (3). Teknologi NanoProtect HEPA tak hanya menangkap polutan, tetapi juga menggunakan daya elektrostatis untuk menariknya sehingga mampu membersihkan udara 2X lebih efektif dibandingkan dengan sistem filter HEPA H13 dengan konsumsi daya yang lebih rendah (5).

    Filter yang tahan lama dengan indikator perubahan pintar

    Filter yang tahan lama dengan indikator perubahan pintar

    Masa pakai filter yang panjang berarti penghematan jangka panjang. Filter NanoProtect HEPA Philips membantu Anda menghemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan pemurni udara terkemuka lainnya (14). Periksa indikator masa pakai filter di layar digital pemurni udara Anda untuk mengetahui waktu penggantian filter.

    Spesifikasi Teknis

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya maks.
      27  W
      Konsumsi daya saat siaga
      <=2  W
      Tegangan
      100–240  V

    • Pemeliharaan

      Rekomendasi penggantian filter
      12 bulan (8)
      Filter pengganti
      FY1700/30
      Servis
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Konektivitas

      Aplikasi, tersambung melalui Wi-Fi
      Air+
      Kompatibilitas smartphone
      Perangkat iPhone dan Android
      Kontrol suara
      Alexa, Google Home (9)

    • Berat dan dimensi

      Dimensi kemasan (PxLxT)
      326*326*535  mm
      Berat produk
      3,78  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      273*273*486 mm
      Berat termasuk kemasan
      5,4  kg
      Warna
      Putih, Hitam

    • Kinerja

      CADR (Partikel, GB/T)
      300  m³/h
      Ukuran ruangan (NRCC)
      Hingga 78 m²
      Lapisan penyaringan
      HEPA, Karbon Aktif, Pra-filter
      Sensor kualitas udara
      Partikel PM2.5
      Penyaringan alergen
      99,99%
      Penyaringan virus dan aerosol
      <99,9%
      Penyaringan partikel ***
      99,97% berukuran 0,003 mikron

    • Kegunaan

      Tingkat suara min. (mode Tidur)
      15  dB
      Tingkat suara maks. (mode Turbo)
      50  dB
      Mode otomatis
      Ya
      Panjang kabel
      1,8  m
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan manual
      4 (Tidur, Kecepatan 1, 2, Turbo)
      Informasi kualitas udara
      Warna, Angka (PM2.5, IAI)
      Lampu sekitar otomatis
      Ya

    Badge-D2C

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    Ulasan

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    • (1) Dari udara yang mengalir melalui filter, ini adalah waktu teoretis untuk satu kali pembersihan yang dihitung dengan membagi CADR 300 m³/jam dengan ukuran ruangan 48 m³ (dengan asumsi lantai ruangan seluas 20 m², dengan tinggi 2,4 m).
    • (2)Diuji oleh Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara; reduksi diukur dalam mode Turbo setelah 10–20 menit. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat mendukung perlindungan secara keseluruhan (EPA AS).
    • (3)Dari udara yang melewati filter. Diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1
    • (4)Dari udara yang melewati filter, diuji dengan debu serbuk sari birch pada media filter menurut SOP 350.003 dari institusi OFI Austria
    • (5)Pemurni udara Philips memiliki Laju Penyaluran Udara Bersih (CADR) dan efisiensi energi yang lebih tinggi dengan filter NanoProtect HEPA dibandingkan dengan filter HEPA H13, diuji sesuai dengan GB/T 18801
    • (6)Diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1, dari udara yang melewati filter. Virus corona memiliki ukuran antara 0,08–0,22 mikron (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
    • (7)Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal di dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol virus corona pada manusia (HCoV-229E), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.
    • (8)Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan rata-rata waktu penggunaan oleh pengguna Philips dan data tingkat polusi luar ruangan perkotaan dari WHO. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan.
    • (9)Ketersediaan Alexa dan Google Home bergantung pada lokasi Anda.
    • (10)Dari udara yang melewati filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh laboratorium pihak ketiga
    • (11)Penghematan berdasarkan filter seumur hidup yang diiklankan dan harga sebagaimana tertera di situs web merek atau pengecer, Belanda, 21 Juni 2022.
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