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  • Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series

    Filter pengganti asli Lapisan 3-in-1 terintegrasi

    FY1700/30

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series

    Filter pengganti asli untuk pemurni udara Anda: NanoProtect HEPA 3-in-1, Karbon Aktif, dan pra-filter untuk perlindungan terhadap polusi, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan partikel virus.

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    Filter pengganti asli Lapisan 3-in-1 terintegrasi

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    Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series

    Secara efektif menangkap 99,9% nanopartikel (1)

    • Kompatibel dengan 1000 Series
    • Dalam kemasan: 1 filter
    • Masa pakai 1 tahun
    • Filter Philips asli
    Kompatibel dengan 1000 Series

    Kompatibel dengan 1000 Series

    Filter pengganti untuk pemurni udara 1000 Series Philips: AC1711, AC1715. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya. Ganti pra-filter secara rutin agar kinerja filter tetap optimal.

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,9% partikel superhalus

    Filter HEPA 3 lapis menangkap 99,9% partikel superhalus

    Sistem filter 3 lapis dengan pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif menangkap 99,9% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (1) – melindungi Anda dari polutan, partikel virus, alergen, bakteri, dan bau.

    Pantau indikator status filter pintar di perangkat Anda

    Pantau indikator status filter pintar di perangkat Anda

    Indikator di layar perangkat Philips memberi tahu Anda ketika filter perlu diganti. Pemeliharaan perangkat mudah, hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Filter NanoProtect HEPA
      Disertakan dalam kotak
      1x filter
      NanoProtect HEPA
      Ya
      Pra-filter
      Ya
      Karbon aktif
      Ya
      Masa pakai
      Hingga 1 tahun

    • Kinerja

      Penyaringan partikel
      99,9% dengan ukuran hingga 0,003 mikron

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      235,5 mm
      Berat Produk
      0,7 kg
      Lebar Produk
      135,3 mm
      Panjang Produk
      212 mm
      Panjang Kemasan
      220 mm
      Lebar Kemasan
      220 mm
      Tinggi Kemasan
      250 mm
      Berat Kemasan
      0,89 kg

    • Pengganti

      Untuk pemurni udara Philips
      AC1711, AC1715

    Badge-D2C

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    • (1) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 μm dan 0,3 μm, lembaga iUTA
    • (2) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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