FY1700/30
Filter asli untuk pemurni udara 1000 Series
Filter pengganti asli untuk pemurni udara Anda: NanoProtect HEPA 3-in-1, Karbon Aktif, dan pra-filter untuk perlindungan terhadap polusi, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan partikel virus.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Filter pengganti untuk pemurni udara 1000 Series Philips: AC1711, AC1715. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.
Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya. Ganti pra-filter secara rutin agar kinerja filter tetap optimal.
Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Sistem filter 3 lapis dengan pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif menangkap 99,9% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (1) – melindungi Anda dari polutan, partikel virus, alergen, bakteri, dan bau.
Indikator di layar perangkat Philips memberi tahu Anda ketika filter perlu diganti. Pemeliharaan perangkat mudah, hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit.
Spesifikasi Umum
Kinerja
Berat dan Dimensi
Pengganti
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