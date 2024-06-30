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  • Air panas dan dingin jadi mudah Air panas dan dingin jadi mudah Air panas dan dingin jadi mudah

    Philips Dispenser air

    ADD4948BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Air panas dan dingin jadi mudah

    Dispenser air botol ini menyediakan air panas dan dingin hanya dengan satu sentuhan tombol. Daya pemanasan ganda menjadikannya praktis untuk berganti antara mode rebus cepat dan hemat energi. Tidak perlu lagi mengangkat galon berkat desain galon di bawah.

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    Philips Dispenser air

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    Air panas dan dingin jadi mudah

    • Galon di bawah
    • Air panas dan dingin
    • Dua pilihan daya pemanas

    Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

    Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

    Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

    Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

    Pipa air stainless steel 304 bentuk Z

    Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.

    Air dingin yang menyegarkan kapan pun Anda inginkan

    Cukup tekan tuas untuk mendapatkan air dingin yang menyegarkan. Sangat nikmat di hari yang panas.

    Air panas baru kapan pun Anda inginkan

    Cukup tekan tombol untuk mendapatkan air panas baru, cocok untuk membuat secangkir kopi, teh, atau sup dan mi instan.

    Galon di bawah; tidak perlu lagi mengangkat galon yang berat

    Desain galon di bawah memudahkan Anda mengganti galon. Tak perlu lagi repot mengangkat galon yang berat.

    Indikator sisa air mengingatkan Anda apabila galon harus diganti

    Indikator sisa air mengingatkan Anda apabila galon harus diganti dan melindungi dispenser.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi umum

      Suhu air dingin
      ≤15  °C
      Tegangan dan frekuensi
      220 V~ / 50 Hz
      Suhu air panas
      90  °C

    • Daya

      Mendinginkan
      70W
      Memanaskan
      170 W/350 W

    • Negara asal

      Dispenser air
      Cina

    Badge-D2C

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