ADD4948BK/70
Air panas dan dingin jadi mudah
Dispenser air botol ini menyediakan air panas dan dingin hanya dengan satu sentuhan tombol. Daya pemanasan ganda menjadikannya praktis untuk berganti antara mode rebus cepat dan hemat energi. Tidak perlu lagi mengangkat galon berkat desain galon di bawah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.
Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.
Cukup tekan tuas untuk mendapatkan air dingin yang menyegarkan. Sangat nikmat di hari yang panas.
Cukup tekan tombol untuk mendapatkan air panas baru, cocok untuk membuat secangkir kopi, teh, atau sup dan mi instan.
Desain galon di bawah memudahkan Anda mengganti galon. Tak perlu lagi repot mengangkat galon yang berat.
Indikator sisa air mengingatkan Anda apabila galon harus diganti dan melindungi dispenser.
Spesifikasi umum
Daya
Negara asal
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