Cari istilah

ID
EN
  • Air panas dan dingin jadi mudah Air panas dan dingin jadi mudah Air panas dan dingin jadi mudah

    Dispenser

    ADD4962/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Air panas dan dingin jadi mudah

    Dispenser air minum berdiri dilengkapi daya penghangat ganda - 350W untuk mendidihkan cepat, dan 170W untuk menghemat energi. Dengan teknologi pendinginan kompresor, dispenser ini juga mendinginkan air dengan efisien.

    See all benefits

    Dispenser

    Produk serupa

    See all Dispenser air

    Air panas dan dingin jadi mudah

    • Muat bawah
    • Air dingin, panas, suhu ruangan

    Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

    Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

    Kompresor mendinginkan air secara efisien

    Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

    Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

    Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

    Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis wadah

    Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis gelas, mangkuk, bahkan panci.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi umum

      Suhu air dingin
      10  °C
      Tegangan dan frekuensi
      220 V~ / 50 Hz
      Suhu air panas
      90  °C

    • Daya

      Mendinginkan
      85 W
      Memanaskan
      170 W/350 W

    • Negara asal

      Dispenser air
      Cina

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.