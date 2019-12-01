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  • Air minum yang beda dari yang lain Air minum yang beda dari yang lain Air minum yang beda dari yang lain

    Dispenser

    ADD4964/70

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    Air minum yang beda dari yang lain

    Dispenser air minum berdiri ini dilengkapi fungsi desinfeksi UV-LED yang membunuh hingga 99,9% bakteri di dalam tangki air dingin* untuk menjamin kebersihan air.

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    Dispenser

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    Sinar UV membunuh 99,9% bakteri di tangki air dingin*

    • Muat bawah
    • Air dingin, panas, suhu ruangan
    • UV

    Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

    Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

    Kompresor mendinginkan air secara efisien

    Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

    Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

    Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

    Sinar UV membunuh hingga 99,9% bakteri dalam tangki air dingin**

    Karena tidak ada klorin, bakteri cenderung berkembang di air yang ada di dalam botol atau tangki air dingin. Oleh karena itu kami memasang teknologi lampu LED UV yang canggih di dalam tangki air dingin yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri**. Lampu LED UV akan menyala selama 1 jam setelah dispenser tersambung ke sumber listrik, dan bekerja selama 1 jam setiap 2 jam untuk memastikan air tetap bersih.

    Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis wadah

    Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis gelas, mangkuk, bahkan panci.

    Pipa air stainless steel 304 bentuk Z

    Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi umum

      Suhu air dingin
      10  °C
      Tegangan dan frekuensi
      220 V~ / 50 Hz
      Suhu air panas
      90  °C

    • Daya

      Mendinginkan
      85 W
      Memanaskan
      170 W/350 W

    • Negara asal

      Dispenser air
      Cina

    Badge-D2C

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    • *Diuji oleh SGS di bawah kondisi laboratorium.
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