Sinar UV membunuh hingga 99,9% bakteri dalam tangki air dingin**

Karena tidak ada klorin, bakteri cenderung berkembang di air yang ada di dalam botol atau tangki air dingin. Oleh karena itu kami memasang teknologi lampu LED UV yang canggih di dalam tangki air dingin yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri**. Lampu LED UV akan menyala selama 1 jam setelah dispenser tersambung ke sumber listrik, dan bekerja selama 1 jam setiap 2 jam untuk memastikan air tetap bersih.