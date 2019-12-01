ADD4964/70
Air minum yang beda dari yang lain
Dispenser air minum berdiri ini dilengkapi fungsi desinfeksi UV-LED yang membunuh hingga 99,9% bakteri di dalam tangki air dingin* untuk menjamin kebersihan air.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.
Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.
Karena tidak ada klorin, bakteri cenderung berkembang di air yang ada di dalam botol atau tangki air dingin. Oleh karena itu kami memasang teknologi lampu LED UV yang canggih di dalam tangki air dingin yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri**. Lampu LED UV akan menyala selama 1 jam setelah dispenser tersambung ke sumber listrik, dan bekerja selama 1 jam setiap 2 jam untuk memastikan air tetap bersih.
Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis gelas, mangkuk, bahkan panci.
Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.
Spesifikasi umum
Daya
Negara asal
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