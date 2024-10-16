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  • Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih

    Philips Dispenser air

    ADD4981BKAK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih

    Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**

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    Philips Dispenser air

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    Teknologi Micro X-Clean Alkaline

    • Filter Micro X-Clean Alkaline
    • pH 8,5+**
    • True Ambient
    • Dua Mode ECO
    • Lampu Tidur

    Filter Micro X-Clean Alkaline

    Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**

    Kinerja Tinggi

    Sistem pendinginan kompresi mampu mendinginkan air hingga suhu 5 ℃ pada tangki panas besar berkapasitas 1,1 l dan hanya membutuhkan waktu 7,5 detik untuk mengisi secangkir air (150 ml)

    Dua Mode ECO untuk Menghemat Listrik

    Sistem sensor lampu mode Eco dapat mendeteksi cahaya dan secara otomatis mematikan sistem pemanasan dan pendinginan untuk mengurangi konsumsi listrik pada malam hari. Mode Eco dapat menghemat listrik hingga 40%*****

    Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

    Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

    Filter QuickTwist yang mudah diganti

    Filter QuickTwist yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi

    True Ambient

    Suhu air panas, dingin, dan normal tidak bercampur

    Panel Kaca Sentuh Ultralebar & Cerat Supertinggi

    Alat ini dilengkapi panel kaca sentuh ultralebar dengan kontrol sentuh yang responsif dan lancar. Ceratnya yang supertinggi, serta baki tetesan yang menambah kapasitas, dirancang agar mudah digunakan pada cangkir dengan berbagai ukuran, memastikan air mengalir dengan stabil dan aman untuk meminimalkan risiko jatuh atau tumpah. Selain itu, lampu tidur bawaannya menambah rasa nyaman, memungkinkan Anda mengalirkan air dengan aman dan mudah dalam kondisi minim cahaya.

    Indikator ClearSmart

    Indikator ClearSmart memberi peringatan untuk mengganti filter tepat waktu agar kualitas air tetap terjaga. Saat masa pakai filter hampir berakhir, indikator akan mulai berkedip dan akan berubah menjadi merah saat masa pakai filter berakhir.

    Pemeliharaan mudah tanpa rasa khawatir

    Sistemnya dilengkapi satu filter berkapasitas 4.000 liter, setara dengan 8.000 botol air bervolume 500 ml, memastikan penyaringan yang tahan lama dan hemat biaya. Dilengkapi filter QuickTwist inovatif yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi.

    Bebas BPA

    Semua komponen yang bersentuhan langsung dengan air terbuat dari bahan bebas BPA.

    Kunci pengaman agar terhindar dari air panas

    Kunci pengaman menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas

    Spesifikasi Teknis

    • Kinerja pemanasan

      Tangki air panas
      1,1 l

    • Kinerja pendinginan

      Tangki air dingin
      2,8 l

    • Spesifikasi filter

      Media filter utama
      Blok karbon
      Ketepatan filter
      10 mikro
      Kapasitas filtrasi
      4000L
      Kartrid filter pengganti
      ADD512

    • Spesifikasi umum

      Suhu air dingin
      ≤5  °C
      Tegangan dan frekuensi
      220 V~ / 50 Hz
      Dimensi Produk (PxLxT)
      326x330x1030  milimeter
      Suhu air panas
      90  °C

    • Daya

      Daya listrik terukur
      440 W
      Mendinginkan
      80 W
      Memanaskan
      170 W/350 W

    • Negara asal

      Dispenser air
      Cina

    Badge-D2C

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    • *Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.
    • **Diuji oleh SGS berdasarkan kondisi laboratorium menggunakan air RO yang dimurnikan dengan tingkat pH 6,5+. Penggunaan sumber air yang berbeda dapat memengaruhi tingkat pH akhir hingga +/-1,0. Oleh karena itu, tingkat pH mungkin tidak mencapai 8,5+ dalam beberapa kondisi. (SGS adalah perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang independen serta kredibel dan berkantor pusat di Swiss)
    • ***Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.
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