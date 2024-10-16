ADD4981BKAK/70
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Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**
Sistem pendinginan kompresi mampu mendinginkan air hingga suhu 5 ℃ pada tangki panas besar berkapasitas 1,1 l dan hanya membutuhkan waktu 7,5 detik untuk mengisi secangkir air (150 ml)
Sistem sensor lampu mode Eco dapat mendeteksi cahaya dan secara otomatis mematikan sistem pemanasan dan pendinginan untuk mengurangi konsumsi listrik pada malam hari. Mode Eco dapat menghemat listrik hingga 40%*****
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.
Filter QuickTwist yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi
Suhu air panas, dingin, dan normal tidak bercampur
Alat ini dilengkapi panel kaca sentuh ultralebar dengan kontrol sentuh yang responsif dan lancar. Ceratnya yang supertinggi, serta baki tetesan yang menambah kapasitas, dirancang agar mudah digunakan pada cangkir dengan berbagai ukuran, memastikan air mengalir dengan stabil dan aman untuk meminimalkan risiko jatuh atau tumpah. Selain itu, lampu tidur bawaannya menambah rasa nyaman, memungkinkan Anda mengalirkan air dengan aman dan mudah dalam kondisi minim cahaya.
Indikator ClearSmart memberi peringatan untuk mengganti filter tepat waktu agar kualitas air tetap terjaga. Saat masa pakai filter hampir berakhir, indikator akan mulai berkedip dan akan berubah menjadi merah saat masa pakai filter berakhir.
Sistemnya dilengkapi satu filter berkapasitas 4.000 liter, setara dengan 8.000 botol air bervolume 500 ml, memastikan penyaringan yang tahan lama dan hemat biaya. Dilengkapi filter QuickTwist inovatif yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi.
Semua komponen yang bersentuhan langsung dengan air terbuat dari bahan bebas BPA.
Kunci pengaman menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas
Kinerja pemanasan
Kinerja pendinginan
Spesifikasi filter
Spesifikasi umum
Daya
Negara asal
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