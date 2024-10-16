Filter Micro X-Clean Alkaline

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**